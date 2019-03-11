Zanlının sorgusu sürüyor

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Bahçelievler'de, geçtiğimiz günlerde evlerinde öldürülen anne Kezban Ercan (82) ile kızı Ayşe Solmaz’ı (52) cinayeti çözüldü.Katil öldürülen Ayşe Solmaz’ın kocasının yeğeni M.Solmaz çıktı. Cinayet Amirliği ekipleri M.Solmaz 5 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

OLAYIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısını yakalayan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada olayın tüm ayrıntılarına elde etti. Polisin ulaştığı ayrıntılara göre, katil zanlısı M. Soymaz, bir süre önce Ayşe Soymaz’dan bir miktar borç para aldı. Olay günü aldığı bu borç parayı konuşmak için saat 18:00 sıralarında eve gitti.

ÖNCE YENGESİNİ, SONRA TANIK ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Eve giden M.Soymaz, yengesi Ayşe Soymaz ile bir odada alınan borç para hakkında konuştular. Konuşma tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında M. Soymaz, yengesinin ağzına çorap tıkayıp, atkıyla boğazını sıkarak öldürdü. Ardından geriye tanık bırakmamak için başka bir odada bulunan yengesinin annesini de aynı şekilde boğarak öldürdü.

HIRSIZLIK SÜSÜ VERDİ

Çifte cinayet işleyen zanlı, yengesinin üzerinde bulunan ziynet eşyalarını aldı. Ve evi karıştırarak hırsızlık süsü verdi.

OLAY YERİNDE VE CENAZEDE

İş çıkışında evdekilerine telefonla ulaşamayan İsmail Soymaz, eve geldiğinde kapıyı açan olmadı. Bunu üzerine komşunun yardımıyla kapıyı açan İsmail Soymaz, eşini ve eşinin annesini cesetleri ile karşılaştı. Olayın duyulması üzerine mahalleli olay yerinde toplandı. İddialara göre, mahalleye yakın yerde oturan katil zanlısı M.Soymaz da oradaydı. Ardından bir gün sonra öldürdüğü akrabalarının cenaze törenine katıldı.

GÖRÜNTÜDEN YOLA ÇIKILDI

Cinayetin ardından olay yerine giden polis ekiplerinin dikkatini ilk olarak kapıda zorlama olmaması çekti. Sadece evde bir karışıklık vardı ve Ayşe Soymaz’ın üstündeki ziynet eşyaları alınmıştı. Polise göre, katil zanlısı bir tanıdıktı ve olaya hırsızlık süsü verilmişti. Çünkü evde bulunan para alınmamıştı. Çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Olay günü eve M. Soymaz’ın geldiği tespit edildi. M.Soymaz, İsmail Soymaz’ın yeğeniydi. Bu şüpheli mercek altına alındı. M. Soymaz’ın öldürülen Ayşe Soymaz’dan borç para aldığı da öğrenildi. Böylece katil zanlısının yeğen olduğu saptandı. Gözaltına alınan yeğen ve diğer şüphelilerin sorgulaması devam ediyor.