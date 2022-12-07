Önce uyardı sonra dolandırdı! 20 milyon TL'lik vurgun!

DHA'da yer alan habere göre polisin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin özellikle yaşlı kişileri seçtiği, kurdukları paravan şirkete çağırdığı mağdurları harç, tapu, sigorta ve pul masrafları adı altında dolandırdıkları saptandı.

"ÇOK PARA KAZANACAĞIM DİYE UMUT EDİYORLAR"

Onat'ın röportajda, "Mülklerinizi afaki fiyatlara satacağız diyorlar. Hiçbir devre mülk 1 milyon TL etmez. Ancak insanlar rakamları duyunca hemen kanıyor ve gerisini düşünmeden hareket ediyor. Çok para kazanacağım diye umut ederken, dolandırıldığının farkına bile varmıyor" ifadelerini kullandığı görüldü.