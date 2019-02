Havlayarak haber vermiyorlar

İstanbul Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri'nin Beşiktaş'ta Yıldız Parkı´nda TNT kalıbının kullanıldığı bir tatbikatı DHA kameraları görüntüledi. Senaryo gereği park içerisinde bulunan şüpheli bir cipte bulunan patlayıcı maddenin kokusunu alan Zeus, kokuyu alır almaz yere çökerek haber verdi.



DHA'nın haberine göre, İstanbul Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü´nde köpek idarecisi olarak görev yapan ve bir polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü´nün (EGM) Ankara Gölbaşı´nda bulunan Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü´nde (KEM) yaklaşık 4 ay süren 'Patlayıcı Detektör Köpeği İdareciliği' eğitimi aldıklarını belirtti. Birçok patlayıcıyı koklayarak farkeden bu köpekleri, idareci polis memuru şöyle anlatıyor:





"İstanbul´da 9 patlayıcı madde arama köpeği var. Bu köpeklerin her birinin idarecisi ayrı kişilerdir. Her polis kendi köpeğiyle göreve gidiyor. Kimse bir başkasının köpeğiyle göreve gidemez, çünkü her köpek bir idareciye zimmetlidir ve ekip arkadaşıdır. Bunlar da bizim ekip arkadaşlarımız canlarımız, bu köpeklerle birlikte halkımıza, vatanımıza ve milletimize elimizden geldiğince en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüklerinde kullanılan köpeklerin çoğu Belçika Malinois ırkı, Hollanda çoban köpeği, Alman kurdu ve Labrador cinsi köpekler. Bunlar yapı olarak daha atletik oldukları için tercih ediliyor.

Aldığımız eğitimler arasına askeri ve kimyasal bütün patlayıcılar ile bomba yapımında kullanılan bütün malzemeler köpeklerimize tanıtılıyor. Köpeklerimizle birlikte bir sınava giriyoruz. Sınavı geçen bütün köpekler, illere görev yapacakları yerlere sahipleriyle beraber gidiyorlar. Şüpheli bir araç incelemesi, açık veya kapalı bir alanda yapılacak etkinlik öncesi olay yerine giderek öncelikle köpeklerimizi taşıdığımız araçtan indirip hazırlıyoruz. Patlayıcı madde arama köpekleri, maddenin kokusunu aldığı yerde oturarak bize işaret veriyor. Patlayıcı madde 'sese duyarlı olabilir' diye köpeklerimiz havlamadan işaret vermek için yere otururlar. Köpeğimiz oturduğu zaman, o bölgede patlayıcı madde, bomba ve bomba yapımında kullanılan kimyasal ve askeri bir maddenin kokusunu aldığını anlıyoruz. Daha sonra ise uzman ekipler gelerek gerekli müdahaleyi yapıyorlar"Patlayıcı madde arama köpeği Alex'i ise can dostu polis memuru, şöyle anlattı:"Biz Alex ile bir buçuk yaşında tanıştık. Alex, 3 yaşında Belçika Malinois ırkı bir köpek. Kursu bitirdikten sonra birlikte görev yapmaya başladık. Köpeklerimizle birlikte yaklaşık 8-10 yıl görev yapabiliyoruz. Görev yaptığımız süre boyunca benimle birlikte tayin olup geliyor. Artık insanın evladı gibi oluyor. Bunlar bizim canlarımız, sokaktakiler de aynı şekilde ama bunlar bizimle bir aile gibi... Bu köpeklerimizin vatana, millete yaptığı hizmetler hiçbir şekilde ödenemez. Alex´in bir günü ise şöyle geçiyor; sabah ilk işimiz gelip köpeklerimizin bakımlarını ve kulübe temizlerini yapıyoruz. Gün içerisinde gideceğimiz belli bir görev varsa köpeğimizi bunun için hazırlıyoruz. Günde bir öğün mama yiyorlar. Görev olmadığı zamanlarda da kulübelerinde istirahat ediyorlar. Aşıları ve diğer bakımları ve yıkanmaları, anlaşmalı olduğumuz veteriner bizim nezaretimizde günü gününe yapılıyor."





TNT KALIBIYLA TATBİKAT



İstanbul Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri'nin olarak Beşiktaş Yıldız Parkı´nda TNT kalıbının kullanıldığı bir tatbikatı DHA kameraları görüntüledi. Senaryo gereği park içerisinde bulunan şüpheli bir cipte şüpheli bomba görüldüğü ihbarı üzerine, olay yerine ilk önce patlayıcı madde arama köpeği Zeus getirildi. Zeus öncelikle çevrede bir süre göreve hazırlandı. Dedektör köpek Zeus daha sonra şüpheli cipin çevresinde, koku alarak aramaya başladı. Cipin bagaj kısmında bulunan patlayıcı maddenin kokusunu alan Zeus, yere çökerek oturarak idarecisine işaret verdi. Cipte yapılan aramada içerisine önceden gizlenen TNT kalıbını buldu.