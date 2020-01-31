HABERTURK.COM / AA

Güney Afrika Hava Yolları (SAA),mali sıkıntılar nedeniyle gelecek ay yapmayı planladığı onlarca iç ve dış hat uçuşunu iptal ettiğini açıkladı.

Güney Afrika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi SAA'dan yapılan açıklamada, şubat ayı için planlanan ve düşük yolcu kapasitesinin olduğu uçuşların ekonomik gerekçelerle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, Washington ve Nairobi'nin de bulunduğu 20'ye yakın noktaya yapılan seferler için yolcuların diğer hava yolu şirketlerine aktarılacağı belirtildi. Şirketin ileri aylar için ise toplamda kaç uçuş iptaline gideceği henüz bilinmiyor.

2011 yılından bu yana zarar eden SAA, kasım ayında yaşanan grev ve yaşadığı mali kriz nedeniyle batma noktasına gelmişti.

Ağır borç yükü altındaki şirket için hükümetin geçen ay açıkladığı acil destek planıyla kurtarma operasyonu başlamış, salı günü yapılan açıklamada 3.5 milyar rand (244 milyon dolar) fon aktarılacağı kaydedilmişti. Bu paranın 2 milyar rand (135 milyon dolar) tutarındaki kısmı yeniden yapılandırma planı için acil olarak tahsis edildi.

Ancak planın başarılı olup olmayacağına dair şüpheler de söz konusu zira SAA için 3 yılda devreye alınan kurtarma paketinin hacmi 20 milyar rand (1.35 milyar dolar) civarında. Bu durum artan baskı nedeniyle sadece yatırımcı güvenini sarsmakla kalmıyor analistlere göre ülkenin kredi notunu da olumsuz etkiliyor.

Maliye Bakanı Tito Mboweni ise Güney Afrika'nın bütçe açığını artırmadan kurtarmanın yapılabileceği görüşünde.