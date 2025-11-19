Onlayer 8.2 milyon dolar yatırım aldı

Fintek şirketi Onlayer, 8,2 milyon dolar tutarındaki Seri A yatırım turunu tamamladı. Firmadan yapılan açıklamaya göre Oleka Capital liderliğinde gerçekleştirilen yatırım turunda Emirates NBD Grubu bünyesinde yer alan DenizBank’ın girişim sermayesi kolu Deniz Ventures, Revo Capital, Türkiye Kalkınma Fonu (INVEST101) ve Sandeep Gomes yeni yatırımcılar olarak yer alırken, tura mevcut yatırımcılardan Vestel Ventures ve Tacirler Portföy Yönetimi ortaklığında yönetilen Gelecek Etki Fonu da katıldı.

Onlayer, aldığı yatırımla Orta Doğu, Afrika ve Asya Pasifik bölgelerindeki büyüme planlarını desteklemeyi hedefliyor.

Toplamda 12 ülkede faaliyet gösteren Türkiye merkezli Onlayer, bankalar, ödeme kuruluşları ve fintek’ler için uçtan uca üye işyeri yönetim platformu sunuyor. Bu doğrultuda üye işyeri ediniminden risk ve uyum yönetimine, PCI-DSS ve AML denetimlerinden dolandırıcılık tespitine kadar finansal kurumların risklerini tespit eden ve kurumsal müşteri ilişkilerini yeniden tanımlayan şirket, kısa süre önce Türkiye ve Avrupa’da, küresel kart şeması akreditasyonuna sahip ilk lisanslı Üye İş Yeri İzleme Servis Sağlayıcısı (Merchant Monitoring Service Provider -MMSP) olma unvanını da aldı.

REKLAM KÜRESEL LİDERLİK HEDEFİ Onlayer Kurucu Ortağı ve CEO’su Kıvanç Harputlu yatırıma ilişkin şunları söyledi: “Onlayer’ın 6. yılında, tüm ekibimizin, müşterilerimizin, yatırımcılarımızın büyük emekleri ve Türkiye’nin bankacılık olgunluğundan öğrendiklerimiz sayesinde bugün dünya çapında global standartları yeniden tanımlayan öncü bir oyuncu olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yatırım ile birlikte hizmet verdiğimiz bu dikeyde dünyanın lider teknoloji sağlayıcısı olma hedefimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışacağız.” "ÜRÜN VE EKİP YENİ PAZARLARA HAZIR" Oleka Capital Yönetici Ortağı İlker Sözdinler ise konuya ilişkin şunları söyledi: “Onlayer, finansal kuruluşların kurumsal müşterileriyle ilişkilerini temelden değiştiriyor. Büyüme fonumuzun ilk yatırımı olarak bu tura liderlik etmekten gurur duyuyoruz. Onlayer’ın Türkiye’deki başarısı, ürünün ve ekibin yeni pazarlara hazır olduğunu gösteriyor. Yatırımımızla şirketin pazar hâkimiyetini güçlendirecek ve MENA’da büyümesini destekleyeceğiz. Yakın gelecekte bölgesel bir lider ve uluslararası bir oyuncu olacak bir şirkete yatırım yapıyoruz.”

Finansın geleceğinin, teknolojiyle regülasyonun kesişim noktasında şekillendiğini ifade eden Revo Capital Kurucu Ortağı ve Yönetici Direktörü Cenk Bayrakdar da yatırıma dair şu değerlendirmede bulundu: “Onlayer, TechFin vizyonunun en güçlü örneklerinden biri olarak, uyumluluğu yalnızca bir zorunluluk değil, finansal büyümeyi hızlandıran bir değer katmanına dönüştürüyor. Artan regülasyonlarla birlikte, Onlayer’ın ölçeklenebilir platformu bankalara ve ödeme kuruluşlarına riski daha akıllı, daha veriye dayalı ve operasyonel olarak verimli bir şekilde yönetme gücü kazandırıyor. Türkiye’den doğan bir fintek altyapı şirketinin, küresel finansal sistemin güven ve uyum katmanında stratejik bir rol üstlenebileceğini gösteriyor. Revo Capital olarak, sermayemiz, uluslararası ağımız ve büyüme platformumuzla Onlayer’ın bu yolculuğuna eşlik etmekten büyük heyecan duyuyoruz.” Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Türkiye Kalkınma Fonu) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Emirli Altuğ bu yatırımın önemini şu şekilde ifade etti: “Ülkemizin kalkınması için kritik önem taşıyan, teknolojinin farklı alanlarında faaliyet gösteren girişimleri çeşitli alt fonlarımız aracılığıyla destekleme misyonumuzu sürdürüyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızdan biri olan Onlayer’ın banka ve ödeme kuruluşlarındaki risk yönetimi süreçlerini akıllı hale getirmeyi hedefleyen serüvenine katılım sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.”