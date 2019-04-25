Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çevrimiçi dizi ve film izleme giderek yaygınlaşıyor ve içerik tüketicisinin ilgisi bu platformlara gün be gün yükseliyor. Türkiye’nin çevrimiçi platformlarla imtihanı tüm dünyada olduğu gibi korsanla başlasa da, Netflix, BluTV, BeinConnect ve Turkcell TV+ gibi ücretli platformlardaki müşteri memnuniyeti her geçen gün artıyor.

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın elde ettiği sonuçlara göre tüketicilerin yüzde 60’ı online ödeme yaptığı ücretli platformları, korsan yayınlardan daha güvenli bulurken; 10 kişiden 9’u reklamsız içeriği ve istediği zaman izleyebilme özgürlüğünü benimsemiş görünüyor.

Katılımcıların yüzde 84.4’ü ise istedikleri içeriğe yasal bir şekilde ulaşım imkanı veren platformların korsan sayfaları ziyaret etme ihtimalini azalttığını belirtiyor.

Araştırmaya göre tüm bunlara rağmen korsan yerli ve yabancı dizi izleme sayfaları yayıncı kuruluşların tüm uğraşlarına rağmen büyümeye devam ediyor. Bu internet sayfaları her kapatıldığında aynı ismin yanına bir sayı ekleyerek tekrar açılıyor.

TÜRKİYE’DEN 5 KORSAN YAYIN DÜNYADA İLK 10 BİNDE!

Korsan internet sayfalarının işlerini devam ettirmekte bu kadar ısrarcı olmalarının sebebi elbette iç ekonomileri... Türkiye’de en çok ziyaret edilen korsan sayfalarının istatistiklerine bakıldığında resim daha netleşiyor.

Örneğin, en çok ziyaret edilen 5 korsan yayın sitesi 2019 ayının ilk 3 ayında, en çok ziyaret edilen internet sayfaları arasında küresel sıralamada ilk 10 bine girmeyi başarmış. İnternet sayfası istatistikleri üzerinden yapılan reklam geliri tahminlerinde bu 5 site arasında en az gelirin yıllık 1 milyon ABD doları olduğu ortaya çıkıyor.

YÜZDE 84.4 İÇERİĞE YASAL OLARAK ULAŞMAYI SEÇİYOR

İstanbul Ekonomi Araştırma’nın, Aralık 2018’de Twitter üzerinden bu platformlara üye olan veya bu platformlarda yayınlanan içeriği bir biçimde takip ettiği tespit edilen toplam 27 ilden 2262 katılımcı ile yapılan araştırmasına göre 10 tüketiciden 9’u ücretli platformlardaki istediği zaman kullanabilme özgürlüğü, içerik zenginliği ve reklamsız izleme avantajlarının ‘çok önemli’ olduğunu vurguluyor.

Hiç önemli değil Biraz Önemli Çok Önemli İzleyeceğim içerik üzerinde kontrolüm olması 8.5% 25.3% 66.2% İstediğim zamanda izleyebilmem 1.6% 5.6% 92.8% İstediğim cihazda izleyebilmem 4.0% 16.4% 79.6% İçerik zenginliği 1.3% 5.4% 93.3% Reklamsız olması 1.3% 8.6% 90.0% Alternatiflere göre daha ucuz 21.2% 35.8% 43.1% Korsan sitelere göre daha güvenli 16.0% 23.6% 60.4%

Öte yandan yüzde 60’lık bir kesim korsan sitelere kıyasla daha güvenli olmasını önemli bir unsur olarak belirtiyor. Katılımcıların yüzde 84.4’ü istedikleri içeriğe yasal bir şekilde ulaşım imkanı veren platformların korsan sayfaları ziyaret etme ihtimalini azalttığını belirtiyor.

Bu oranın özellikle genç (18-35) tüketiciler arasında yüksek olduğu görülüyor. Bu aslında ücretli platformların Türkiye’deki geleceği açısından da önemli bir işaret. Çünkü gençler en büyük çevrimiçi tüketici grubunu oluşturmanın yanı sıra, aynı zamanda korsan siteleri de en fazla ziyaret eden yaş grubu.

İÇERİK GÜVENLİĞİ VE AİLE ŞİFRELERİ ETKİLİ

Araştırma sonuçlarına göre tüketiciler arasında ücretli platformların sağladığı güvenlik özellikleri bakımından da bir duyarlılık olduğu görülüyor. Katılımcıların yüzde 70’e yakını ücretli platformların sağladığı güvenlik özelliklerinin (aile şifreleri gibi) kendileri ve aileleri için uygun içerik seçmede önemli olduğunu ifade ediyor.