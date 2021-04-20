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Boğaziçi Ventures, kullanıcılarına daha uygun ve daha ulaşılabilir online psikolojik danışmanlık olanağı sunmayı hedefleyen Hiwell'e 16 milyon TL değerleme üzerinden 4 milyon TL yatırım yaptı.

Yatırım haberini Youtube üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınla duyuran Boğaziçi Ventures, Hiwell Kurucusu Ali Ozan Özçiçek ve Uzman Psikolog Gizem Berikan Beydemir ile birlikte girişimin kuruluş öyküsünden, nasıl çalıştığından ve kullanıcı geri bildirimlerinden söz ettikleri bir sohbet gerçekleştirdi.

Yayında dünya çapında büyük rol oynayan dijital sağlık girişimlerinden birinin Türkiye’den çıkmaması için hiçbir neden olmadığını belirten Boğaziçi Ventures ortaklarından Kenan Çolpan, "Biz bir girişime yatırım yaparken daima 3A kuralını uyguluyoruz. Girişimci akıllı mı, ahlaklı mı ve azimli mi? Bu üç kriter bizim için büyük önem taşıyor. Biz bu kriterlere uyan çok başarılı bir girişim bulduk. Daha da önemlisi ekip alanında uzman ve sağlık konusunda etik kurallara uymanın öneminin oldukça farkındalar. Bu bizim için ayrıca çok değerli" dedi.

Hiwell kurucusu Ali Ozan Özçiçek ise, girişimin tamamen kendisinin psikoterapist arayışı sürecinde yaşadığı zorluklardan doğan bir fikirle oluştuğunu belirtti. Özçiçek, bu süreçte psikolojik danışmanlık almanın hem ekonomik olarak zor olduğunu hem de doğru psikoloğa ulaşmanın yorucu bir süreç olduğunu ve bu alanda değer yaratılabilecek çok büyük bir alan olduğunu fark ettiklerinde Hiwell’i kurduklarını söyledi.