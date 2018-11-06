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Onu tekerlekli sandalyeye mahkum etmişti!

Siirtli Nuran Evin, 2011’de aralarında iki ablasının da olduğu 4 genç kızı şehit eden PKK’lı Selim Demiroğlu’nun operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyunca, "Hayatımızı çaldı, belasını buldu" dedi. Güvenlik güçleri Nuran’ı tekerlekli sandalyeye bağlayan saldırının "turuncu" listedeki faili Selim Demiroğlu'nu 8 teröristle birlikte Cudi Dağı’nda öldürdü

06.11.2018 - 07:37 | Güncelleme: Genel

Siirt'te 7 yıl önce sivil araca düzenlenen ve 2'si kardeş 4 genç kızın hayatını kaybettiği saldırıya katılan PKK'lı terörist Selim Demiroğlu, Şırnak'ta öldürüldü. 600 bin lira ödülle "turuncu" listede aranan o terörist 23 güvenlik görevlisinin de katiliydi. Kendisini tekerlekli sandalyeye mahkum eden, 2 ablasının ölümüne neden olan teröristin öldürüldüğünü duyunca buruk da olsa sevinç yaşayan 24 yaşındaki Nuran Evin, o teröristin fotoğrafını görmek istedi.

"GÜNAHSIZ İNSANLARI ÖLDÜRDÜ"

Sabah gazetesinde yer alan habere göre gazi genç kız, "Bizi bu hale getiren cani buymuş. Günahsız insanları öldürdü. Hayatımı çaldı. Belasını buldu" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YETKİLİ İSMİYDİ

Şırnak Cudi Dağı'nda 3 Kasım günü düzenlenen operasyonda "Fırat Çele" kod adlı terörist Selim Demiroğlu ile 8 terörist silahlarıyla ölü ele geçirildi. Demiroğlu, terör örgütünün silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesiydi. Hakkında Diyarbakır, Siirt, Şırnak başsavcılıklarınca yakalama kararı bulunan teröristin, Siirt'te 7 yıl önce sivil araca düzenlenen saldırıda ölen 4 genç kızın katili olduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki raporlara göre, bölgede toplanan boş kovanlar, patlamamış el bombası ve saldırıya uğrayan araç üzerindeki incelemede olaya katılan teröristin Selim Demiroğlu olduğu tespit edildi.

YENİ OTOMOBİLİ KUTLUYORLARDI

PKK'lı teröristler, Siirt'te 21 Eylül 2011'de sivil otomobile düzenlediği saldırıda Nergiz Evin (22), kuaför ablası Zeynep Evin (31), yüzme antrenörü Nurcan Olgaç ve Kevser Çekin (20) hayatını kaybetmiş, 17 yaşındaki Nuran Evin saldırıdan yaralı kurtulmuştu. Saldırıda iki ablasını kaybeden Nuran Evin, omuriliğine isabet eden şarapnel nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Kızlar saldırının olduğu gün hem Zeynep Evin'in aldığı yeni otomobili kutlamak hem de Hatay'da üniversitede okuyan Nergiz'e veda için çay bahçesine giderken saldırıya uğramıştı. Olaydan yaralı kurtulan ve uzun süre psikolojik tedavi gören Nuran Evin açtığı dava sonucunda maddi ve manevi toplam 580 bin lira tazminat kazandı.

"ERDOĞAN BABAM GİBİ, ONA SARILMAK İSTİYORUM"

Şu an Siirt Üniversitesi'nde memur olan Nuran Evin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediğini belirterek, "Onu bir baba, abi gibi görüyorum. En genç gazi plaketimi bana o verdi. Ona sarılmak istiyorum" dedi. Nuran Evin saldırı sonrası 'Ben de Kürdüm' diyerek PKK'ya isyan etmişti. 23 güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırılara katılmak ve talimatını vermek suçlarından aranan terörist Selim Demiroğlu'nun katıldığı saldırıların bazıları şöyle:

- 19 Eylül 2011'de Siirt'in Eruh ilçesi Yanılmaz köyünde Abdullah Öztürk'ün kaçırılıp kurşuna dizilmesi.
- 19 Ağustos 2015'te Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 8 askerin şehit olduğu saldırı.
- Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde askeri araca yönelik mayınlı saldırı sonucu Yarbay Melih Gülova, Binbaşı Ramazan Armutçuoğlu ve Er Hasan Güreşen'in şehit olduğu saldırı.
- Şırnak Cudi Dağı'nda Yüzbaşı Levent Çetinkaya'nın şehit edilmesi, Gabar Dağında Yüzbaşı Sinan Eroğlu'nun şehit olduğu saldırı.

 

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