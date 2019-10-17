Onur Tuna Kimdir?

Onur Tuna, 2 Temmuz 1985 (34 yaşında) tarihinde Çanakkale’de dünyaya gelmiştir. Annesi Tapu dairesinden emekli memurdur. Babası ise Matematik Öğretmenidir. 2 kardeş olan oyuncunun bir tane abisi vardır. Ortaokul yıllarında lisanslı voleybol ve basketbol oynamıştır. Lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almıştır. 1.95 metre boyunda, 87 kg ağırlığında olan yakışıklı oyuncu yengeç burcudur.

Yakışıklı oyuncu Onur Tuna İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde, lisans eğitimim tamamladıktan sonra, Ege üniversitesi Konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimini aldı. Ayrıca İzmir’de okurken 4 yıl kadar modellik yapmıştır. Onur Tuna Almış olduğu eğitime rağmen ses sanatçısı değil oyuncu olmayı çok istemiş ve yakışıklılığı ile yapımcıların dikkatini çekmeyi başarmıştır. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 2,5 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyeri için İstanbul’a yerleşen oyuncu burada Üç Mota, Ayla Algan, Craft ve Saim Güzeloğlu'ndan eğitim almaya devam etti. Yakışıklı oyuncu Onur Tuna ekranlarla ilk defa 2011 yılında Hayat Devam Ediyor dizisi ile Saraç karakteri ile profesyonel olarak başladı. Yakışıklı oyuncu henüz oyunculukta tam anlamı ile deneyim kazanmadan Filinta dizisinde başrol oynamaya hak kazanmış ve Filinta Mustafa karakterini canlandırmıştı.

Onur Tuna daha sonra Cesur Yürek dizisi ile başarıyı yakalamış ve ardından beyazperde ile ilk tanışmasına vesile olan Bir Küçük Eylül Hikayesi ile 2019 yılında çekilen Ağır Romantik sinema filmlerinde rol almıştır. Onur Tuna’nın en başarılı olduğu proje ise hala Fox TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden ve çok sevilen Yasak Elma dizisi olmuştur. Onur Tuna Yasak Elma’da hayat verdiği Alihan karakteri ile dünyaya ismini duyurmayı başarmıştır.

Yakışıklı oyuncu hala devam eden Yasak Elma dizisinden ayrılmış ve son olarak Yine aynı kanalın ekranlarında yeni yayın döneminin en iddialı dizilerinden olan Mucize doktor isimli diziye transfer edilerek Ferman karakterine can vermektedir. Ferman 30'larında ve bulunduğu hastanenin yıldız cerrahıdır. Adil Hoca tarafından yetiştirilmiş olan Cerrah Ferman, ukala ve insanlara karşı uzak görünüyor ama aslında içinde sakladığı bir sırrı var ve bu sır yüzünden aslında kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu görmüyor kimse.

Doktor Ferman duygularını bastırmayı tercih ediyor çünkü O, cerrahlıkta duygusallığa yer olmadığını çok iyi bilir. Takındığı sert tavır aslında asistanlarının iyiliği içindir, onların kendi ayaklarının üzerinde durmayı başarabilmesi ve zorluklara karşı nasıl mantıklı olunabileceğini görmeleri içindir. Herkes ona başarısından dolayı saygı duyar, sert tavırlarından dolayı da biraz da ondan çekinirler. Başarılı bir kariyeri ve güzeller güzeli bir sevgilisi ve hastanenin sahibi Beliz’i var. Daha şimdiden hayalini kurduğu her ne varsa, hemen hepsine sahip olan Cerrah Ferman şimdilik Ali’nin Özel durumundan dolayı hastaneye alınmasına karşı. Ama gelecekte neler olacağını hiç kimse bilemez.