Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü paylaşımı

Giriş: 28.02.2019 - 15:42 | Güncelleme:  

Hazar Ergüçlü ile ilişkileri başladığından beri gündemden düşmeyen Onur Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı. Ünlü, Hazar Ergüçlü'nün fotoğrafını paylaşıp, "Manitam şekil, önümden çekil!" notunu düştü

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    Hazar Ergüçlü-Onur Ünlü çiftinin aşkı doludizgin devam ediyor. Hazar Ergüçlü ile ilişkileri başladığından beri gündemden düşmeyen Onur Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı. Ünlü, ödül alan sevgilisi Hazar Ergüçlü'nün fotoğrafını "Manitam şekil, önümden çekil!" notuyla paylaştı. 

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    Geçtiğimiz günlerde Ergüçlü, evlilikle ilgili sorulara, "Evlilik mi, bilemiyorum. Şu an üzerine pek düşündüğümüz bir şey değil bu, gündemde olan bir şey değil. Böyle kararlar önemli kararlar, üzerine konuşmadık ve düşünmedik. Benim sıra dışı bulunan ilişkim hakkında her yerde konuşuluyor. Bugün iş konuşsak daha iyi olur, bu benim hayatım ve ilişkim. Ben ilişkimin ötekileştirildiği kadar öteki olmadığını biliyorum" yanıtını vermişti.

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