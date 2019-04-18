Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun

Giriş: 18.04.2019 - 07:32 | Güncelleme:  

Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün yönetmen Onur Ünlü ile aşkı tam gaz devam ediyor. Ergüçlü, "Her şey gayet iyi ve güzeldi. Bu tanışmanın sonucunda herkes çok memnun oldu" yanıtını verdi

  • 1Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    1|37

    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Hazar Ergüçlü'nün yönetmen Onur Ünlü ile aşkı tam gaz devam ediyor.

  • 2Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    2|37

    İkili, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.

  • 3Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    3|37

    Geçtiğimiz günlerde sevgilisini ailesiyle tanıştıran güzel oyuncuya gazeteciler, "Aileler tanıştı. Neler yaşandı? Ailenizdeki tepkiler nasıl oldu?" sorusu soruldu.

  • 4Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    4|37

    "HERKES ÇOK MEMNUN"

    Ergüçlü, "Her şey gayet iyi ve güzeldi. Bu tanışmanın sonucunda herkes çok memnun oldu" yanıtını verdi.

  • 5Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    5|37

    KIBRIS'TA AİLESİYLE TANIŞTIRMIŞTI

    Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü, geçtiğimiz aylarda yeni yıl için Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya gitmişti. Ergüçlü, Onur Ünlü'yü yaşadıkları evde düzenlenen bir akşam yemeğinde ailesi ile tanıştırmıştı.

  • 6Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    6|37

    "İLİŞKİMİN ÖTEKİLEŞTİRİLDİĞİ KADAR ÖTEKİ OLMADIĞINI BİLİYORUM"

    Geçtiğimiz günlerde Ergüçlü, evlilikle ilgili sorulara, "Evlilik mi, bilemiyorum. Şu an üzerine pek düşündüğümüz bir şey değil bu, gündemde olan bir şey değil. Böyle kararlar önemli kararlar, üzerine konuşmadık ve düşünmedik. Benim sıra dışı bulunan ilişkim hakkında her yerde konuşuluyor. Bugün iş konuşsak daha iyi olur, bu benim hayatım ve ilişkim. Ben ilişkimin ötekileştirildiği kadar öteki olmadığını biliyorum" yanıtını vermişti.

  • 7Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    7|37

    "ANNE OLMAK İSTİYORUM"

    Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde "Evlilik hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "İleride karşımdaki kişi çok isterse evlenirim. Çünkü anne olmayı istiyorum" yanıtını vermişti.

  • 8Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    8|37
  • 9Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    9|37
  • 10Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    10|37
  • 11Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    11|37
  • 12Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    12|37
  • 13Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    13|37
  • 14Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    14|37
  • 15Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    15|37
  • 16Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    16|37
  • 17Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    17|37
  • 18Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    18|37
  • 19Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    19|37
  • 20Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    20|37
  • 21Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    21|37
  • 22Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    22|37
  • 23Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    23|37
  • 24Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    24|37
  • 25Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    25|37
  • 26Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    26|37
  • 27Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    27|37
  • 28Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    28|37
  • 29Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    29|37
  • 30Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    30|37
  • 31Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    31|37
  • 32Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    32|37
  • 33Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    33|37
  • 34Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    34|37
  • 35Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    35|37
  • 36Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    36|37
  • 37Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü: Aileler çok memnun oldu - Magazin haberleri
    37|37

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0