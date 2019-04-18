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"İLİŞKİMİN ÖTEKİLEŞTİRİLDİĞİ KADAR ÖTEKİ OLMADIĞINI BİLİYORUM"



Geçtiğimiz günlerde Ergüçlü, evlilikle ilgili sorulara, "Evlilik mi, bilemiyorum. Şu an üzerine pek düşündüğümüz bir şey değil bu, gündemde olan bir şey değil. Böyle kararlar önemli kararlar, üzerine konuşmadık ve düşünmedik. Benim sıra dışı bulunan ilişkim hakkında her yerde konuşuluyor. Bugün iş konuşsak daha iyi olur, bu benim hayatım ve ilişkim. Ben ilişkimin ötekileştirildiği kadar öteki olmadığını biliyorum" yanıtını vermişti.