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        Onuralp Bitim, Bursaspor’a veda etti

        Bursaspor Basketbollu oyuncu Onuralp Bitim, yeşil-beyazlı camiaya veda etti. Başarılı oyuncu, "Benim için bu kulübün yeri her zaman ayrı olacak. Sizi çok seviyorum" sözlerini kullandı.

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 21:03
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        Onuralp Bitim, Bursaspor'a veda etti
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        Onuralp Bitim, Bursaspor Basketbol’dan resmen ayrıldı. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı veda açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sevgili Bursa iki senedir parçası olduğum değerli Bursaspor’a veda ediyorum. Bu şehir benim evim oldu, sizler de ailem. Tüm şehrin arkamda olduğunu hissederek oynadım her zaman. Nice başarılar yaşadık. Avrupa'da ve ülkemizde tarihe adımızı yazdık. Benim için bu kulübün yeri her zaman ayrı olacak. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim.”

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