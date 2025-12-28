Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol ONVO Büyükçekmece Basketbol - Bursaspor Basketbol: 91-88 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        ONVO Büyükçekmece Basketbol - Bursaspor Basketbol: 91-88 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, sahasında Bursaspor Basketbol'u 91-88 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 20:59 Güncelleme: 28.12.2025 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursaspor deplasmanda mağlup oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 91-88 yendi.

        Salon: Gazanfer Bilge

        Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

        Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 16, Van der Vuurst 16, Can Kaan Turgut 13, Myers 3, Bruinsma 10, Pipes 21, Bandaogo 4, Doğan Şenli 8, Yiğit Özkan, Metin Türen, Johnson

        Bursaspor Basketbol: Childress 17, Parsons 7, Göksenin Köksal 8, Konontsuk 15, Nnoko 10, Berk Can Akın 5, Delaurier 2, Crawford 10, Yesukan Onar 2, King 12, Bora Satır

        1. Periyot: 19-17

        Devre: 41-32

        3. Periyot: 63-59

        ÖNERİLEN VİDEO

        TIR'ın dorsesi direği devirdi, zincirleme kaza oldu

        Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan TIR dorsesinin çarptığı PTS direği devrildi. TIR yan yatarken, direk ise yoldan geçen kamyonun üzerine düştü. Arkadan gelen 3 otomobilin de karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor