Onyekuru'yu eğlence aşkı yaktı!

Galatasaray’ın 3 defa kiraladığı Henry Onyekuru için Monaco’nun istediği 4 milyon 250 bin Euro’yu çok bulan Elmas yönetimi, Nijeryalı oyuncu için 3 milyon Euro önerdi. Devre arasında yeniden kiralanırken büyük umutlarla gelen Onyekuru için Cimbom bu kez eskisi kadar istekli olmadığı için fiyat arttırmıyor. Bunun sebebinin ise Nijeryalı kanat oyuncusunun geçen sezon Karagümrük maçı öncesi annesinin cenazesine gitmesi olduğu ortaya çıktı. Nijeryalı oyuncusunun ülkesinden dönmeden bir de parti yaptığını öğrenen teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluk sürecinde öğrencisinin “kaçamak yaptığını” duyunca kızmıştı. Ardından oynanan 8 maçın sadece birinde ilk 11’de yer alan 24 yaşındaki oyuncu için İmparator, Onyekuru için 3 milyon Euro üst limit koyulması yönünde yönetime rapor verdiği kaydedildi.