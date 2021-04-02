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2020 yılında pandemi kaynaklı kısıtlamaların talebi düşürerek petrol fiyatlarını geriletmesi sonrası petrol arzına büyük kısıtlamalar getirmiş olan OPEC+ grubu dün yaptığı toplantıda Mayıs'ta petrol üretimi kısıtlamalarını günlük 350,000 varil gevşettikten sonra, Haziran'da tekrar günlük 350,000 varil, Temmuz'da da günlük 400,000 varil daha gevşeteceğini açıkladı.

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, grubun Temmuz'a kadar petrol üretimini toplamda günlük 1.1 milyon varil artıracağını doğruladı. Bunun yanı sıra, dünyanın en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'ın uygulamakta olduğu gönüllü petrol kesintisini Temmuz'a kadar kademeli olarak kaldıracağını açıklamasıyla arz kısmında günlük ilave 1 milyon varil daha gelmiş olacak.

OPEC+ grubunun Mayıs'tan itibaren uygulayacağı petrol kısıntısı günlük yaklaşık 6.5 milyon varilin üzerinde olacak. Nisan'da kısıtlamalar günlük 7 milyon varilin birazcık altındaydı.