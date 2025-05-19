Stellantis Türkiye, Tofaş bünyesine geçmesinin ardından ilk lansman etkinliğini gerçekleştirdi.

Opel'in B-segment SUV modeli Frontera'nın İstanbul'da düzenlenen lansmanına, markanın Almanya genel merkezinden de geniş bir katılım oldu.

Önceki günlerde gerçekleşen etkinlikte, Opel CEO'su Florian Huettl ve küresel satışlardan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Tobias A. Gubitz de İstanbul'da hazır bulundu.

Tofaş bünyesine geçtikten sonra markadaki görevine Opel Marka Direktörü olarak devam eden Yiğit Yantaç, yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yantaç, Ocak-Nisan döneminde 21 bin adet satış yaptıklarını belirterek, "İlk 4 ayın sonunda Opel’in dünyada bulunduğu ülke pazarları içerisinde en yüksek pazar payına sahip olduğu ülke Türkiye oldu. Almanya ve İngiltere de buna dahil. Ürün gamı tüm ülkelerde aynı ve biz yüzde 5.6 ile lider durumdayız. Satış adedi olarak ise dünyada 3’üncüyüz. İlk 4 ay sonunda Opel’in globaldeki tüm satışlarının yüzde 11’ini Opel Türkiye gerçekleştiriyor ve bu da globalde satılan her 9 araçtan biri Türkiye’de yollara çıkıyor anlamına geliyor" dedi.

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DÜŞÜK ÖTV'YE GİREN GRANDLAND GELEBİLİR

Markanın yıl sonu satış hedefini 70 bin adet olarak açıklayan Yantaç, yıl sonu pazar beklentilerini de yukarı yönlü revize ettiklerini ve 1.2 milyon adetlik bir pazar büyüklüğü öngördüklerini bildirdi. Yeni Frontera modelinden ise 2025'te 8 bin adet satmak istediklerini söyleyen Yantaç, 2026'da bu adedin artacağını vurguladı.

Alman markanın C-SUV modeli Granland'in elektrikli versiyonunun fiyatı, kısa bir süre önce kurdaki dalgalanma sonucu artmış ve otomobilin ÖTV oranı da yüzde 10'dan yüzde 40'a çıkmıştı. Bu durumu yakından takip ettiklerini kaydeden Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, yıl içinde Grandland'in düşük ÖTV oranına girebilecek yeni bir versiyonunu Türkiye'ye getirebileceklerinin sinyalini verdi.

'TOFAŞ İLE BİRLEŞMEK BİZE YENİ İMKANLAR YARATACAK'

Tofaş'ın Stellantis Türkiye'yi satın alması ile ilgili olarak da konuşan Yantaç, sürecin her iki tarafa da katkı sağlayacağını aktardı.

Yantaç, "Herkes için çok yeni, uzun süredir beklediğimiz bir süreçti. Bu birleşme bize yeni imkanlar yaratacak. Finans ve finansmana erişim, filodaki ağırlığımız, satış sonrası yayılım ve her şehirde hizmet veriyor olmak, grubun çatısı altında bize çok fazla değer katacak nokta var. Burada yapılmak istenen iki yapının kendi içerisindeki en pozitif yanlarının aslında bir sinerji içerisinde toplam yapı için kullanılacak olması. Kredi tarafında, satış sonrası tarafında, filo tarafında bizim kattığımız imkanlar da bulunuyor" dedi.