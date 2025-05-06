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        Haberler Ekonomi Otomobil Tofaş’ın yeni yöneticileri açıklandı - Otomobil Haberleri

        Tofaş’ın yeni yöneticileri açıklandı

        Türkiye'deki Stellantis markalarının Tofaş bünyesinde bir araya gelmesi sonrasında, markalara liderlik edecek üst düzey yöneticiler açıklandı. Tofaş'ın Türkiye'de temsil ettiği Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel ve Peugeot markalarının üst yöneticilerinin belirlendiği organizasyon 5 Mayıs'tan itibaren geçerli hale geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 14:47 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:47
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        Tofaş'ın yeni yöneticileri açıklandı
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        Stellantis Türkiye'nin satış ve satış sonrası operasyonlarını devralan Tofaş, yeni yönetim yapısı ve liderlerini duyurdu.

        Yeni organizasyon yapısında, markalardan sorumlu direktörler ile filo ve 2. el satıştan sorumlu direktör; Markalar Direktörü İbrahim Anaç’a bağlı olarak görev yapacak.

        Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu gerçekleşen organizasyon değişimi ve atamalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Stellantis Türkiye’de üstlendikleri görevlerin ardından aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dilerim. Uzun yıllardır markalarımıza liderlik eden üst düzey yöneticilerimize de başarılarının devamını diliyorum. Tofaş ve Stellantis Türkiye’nin güçlerini birleştirmesiyle otomotiv sektörünün deneyimli ve yetkin ekipleri bir araya geldi. Bu çeşitliliğin yaratacağı sinerjiyle daha büyük başarılara imza atacağız. Yeni iş alanlarına giriş fırsatları elde etmeyi ve müşterilerimize yarattığımız değeri artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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        STELLANTİS TÜRKİYE BAŞKANI İBRAHİM ANAÇ'A MARKALAR DİREKTÖRLÜĞÜ GÖREVİ

        Yeni yapıda, Markalar Direktörü olarak görev alacak olan İbrahim Anaç, 1990 yılında Polis Akademisi’nde üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, Saint Thomas Üniversitesi’nde MBA (Master of Business Administration) ve Uluslararası İşletme yüksek lisansını tamamladı.

        1997 yılında profesyonel iş hayatına başlayan Anaç, 2017 yılına dek otomotiv sektöründe farklı markalarda üst düzey görevler aldı. Aynı yıl Peugeot Otomotiv Pazarlama A.Ş. Genel Müdürlüğünü üstlenen İbrahim Anaç, 2022 yılında Stellantis’in MEA (Ortadoğu ve Afrika) Bölgesi’nin Ticari Başkanlığına getirildi. Anaç, 2024 yılından bu yana Stellantis Türkiye Ülke Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

        SELİM ESKİNAZİ 3 MARKADAN SORUMLU DİREKTÖR OLDU

        Yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo, DS Automobiles ve Jeep Direktörü olarak Selim Eskinazi görev yapacak. Eskinazi, Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 2006 yılından itibaren otomotiv sektörü içerisinde birçok farklı rolde görev yaptı. Eskinazi, Stellantis Türkiye çatısı altındaki görevine, Temmuz 2022 itibarıyla başlamıştı.

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        CITROEN, OPEL VE PEUGEOT MARKALARI AYNI YÖNETİCİLERLE DEVAM

        Citroën Marka Direktörlüğünü Bora Duran sürdürecek. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Duran, İngiltere'deki Gloucestershire Üniversitesi'nde İşletme Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2019 yılında Citroën Türkiye'de Satış Bölge Müdürü olarak çalışmaya başlayan Duran, 1 Şubat 2025 tarihinden bu yana Citroën Marka Direktörlüğünü yürütüyor.

        Citroën Marka Direktörü Bora Duran
        Citroën Marka Direktörü Bora Duran

        Opel Marka Direktörlüğü görevini ise Yiğit Yantaç sürdürecek. Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan ve 2020 yılından bu yana Stellantis çatısı altında farklı görevler alan Yantaç, 2023 yılından bu yana Opel Marka Direktörlüğü görevini yürütüyor.

        Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç
        Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç

        Peugeot Marka Direktörlüğünü de Gupse Kaplan devam ettirecek. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Nice Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü’nde yüksek lisans yapan Kaplan, 2024 yılında atandığı görevini sürdürecek.

        Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan
        Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan

        ALTAN AYTAÇ FIAT MARKA DİREKTÖRLÜĞÜNÜ SÜRDÜRECEK

        2015 yılından bu yana Fiat markasının direktörlüğünü yürüten Altan Aytaç ise görevine devam edecek. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Koç Üniversitesi’nde MBA yüksek lisans programını tamamlayan Altan Aytaç, çalışma hayatına Tofaş’ta başladı. Aytaç sırasıyla CBU Lojistik Departman Müdürü, Ticari Projeler Koordinatörlüğü, Fiat Marka Müdürlüğü ve Alfa Romeo ve Lancia markalarının direktörlüğünü üstlendi. 2008 yılında Tedarik Zinciri Direktörlüğü’ne atanan Aytaç, Fiat Marka Direktörlüğü görevinden önce, Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak görev yapmıştı.

        Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç
        Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç

        Yeni organizasyon yapısında, Filo ve 2.El Satış Direktörü olarak Mahmut Karacan görev yapacak. Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan ve 1995 yılında başladığı çalışma hayatında otomotiv sektöründe farklı kademelerde yöneticilik yapan Mahmut Karacan, 2013-2015 yılları arasında Alfa Romeo, Jeep ve Lancia Marka Direktörlüğü görevini yürüttü. 2015 yılında Fiat Satış Direktörlüğünü üstlenen Karacan, yeni yapılanma ile Filo ve 2.El Satış Direktörlüğünü yürütecek.

        Tofaş Filo ve 2.El Satış Direktörü Mahmut Karacan
        Tofaş Filo ve 2.El Satış Direktörü Mahmut Karacan

        Tofaş’ta 2015 yılından bu yana Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü rolünü üstlenen Hüseyin Şahin ise yeni markalarla birlikte büyüyen görevini CEO Cengiz Eroldu’ya bağlı olarak sürdürecek. Uludağ Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan ve otomotiv sektöründe uzun yıllardır üst yönetici olarak görev alan Hüseyin Şahin 2011-2015 yılları arasında Tofaş’taki Satış Direktörlüğü görevinin ardından, Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü olarak atanmıştı.

        Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin
        Tofaş Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü Hüseyin Şahin
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