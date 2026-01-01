Opera Locos İstanbul'a geliyor

Sahne sanatlarının iki farklı ama bir o kadar da etkileyici yorumu, baharda İstanbul’da izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü müzikli komedi gösterisi “Opera Locos” ile çağdaş dansın güçlü anlatımını sahneye taşıyan “NOW”, sanatseverlere unutulmaz deneyimler sunmaya hazırlanıyor.

İngiltere’nin güçlü dans-tiyatro topluluğu Jasmin Vardimon Company’nin “NOW” adlı yapımı, 27–28 Mart 2026 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryum Salonu’nda sahnelenecek.

“NOW”, çağdaş dansın sınırlarını zorlayan anlatımıyla izleyiciye farklı bir sahne deneyimi vadediyor. Beden, ritim ve müziğin güçlü birlikteliğinden doğan gösteri; günümüz dünyasına, insan ilişkilerine ve zamana dair duyguları soyut ama etkileyici bir dille sahneye taşıyor.

Modern dansın estetik gücünü dinamik koreografilerle buluşturan “NOW”, görsel anlatımı ve sahne enerjisiyle dans tutkunlarının yanı sıra sahne sanatlarına ilgi duyan geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Duygu ve hareketin ön planda olduğu bu özel yapım, izleyicileri sözsüz ama derin bir anlatının içine davet ediyor.