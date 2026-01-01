Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Opera Locos İstanbul'a geliyor

        Opera Locos İstanbul'a geliyor

        İngiltere'nin en güçlü dans-tiyatro topluluklarından Jasmin Vardimon Company yapımı "NOW", 27–28 Mart 2026'da, İspanyol Yllana tiyatro topluluğunun imzasını taşıyan, ödüllü yapım "Opera Locos" ise 10–11 Nisan 2026'da Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryum'da sahnelenecek

        Giriş: 01.01.2026 - 12:38 Güncelleme: 01.01.2026 - 12:38
        Opera Locos İstanbul'a geliyor
        Sahne sanatlarının iki farklı ama bir o kadar da etkileyici yorumu, baharda İstanbul’da izleyiciyle buluşuyor. Dünyaca ünlü müzikli komedi gösterisi “Opera Locos” ile çağdaş dansın güçlü anlatımını sahneye taşıyan “NOW”, sanatseverlere unutulmaz deneyimler sunmaya hazırlanıyor.

        İngiltere’nin güçlü dans-tiyatro topluluğu Jasmin Vardimon Company’nin “NOW” adlı yapımı, 27–28 Mart 2026 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryum Salonu’nda sahnelenecek.

        “NOW”, çağdaş dansın sınırlarını zorlayan anlatımıyla izleyiciye farklı bir sahne deneyimi vadediyor. Beden, ritim ve müziğin güçlü birlikteliğinden doğan gösteri; günümüz dünyasına, insan ilişkilerine ve zamana dair duyguları soyut ama etkileyici bir dille sahneye taşıyor.

        Modern dansın estetik gücünü dinamik koreografilerle buluşturan “NOW”, görsel anlatımı ve sahne enerjisiyle dans tutkunlarının yanı sıra sahne sanatlarına ilgi duyan geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor. Duygu ve hareketin ön planda olduğu bu özel yapım, izleyicileri sözsüz ama derin bir anlatının içine davet ediyor.

        Operanın Mizahla Buluştuğu Gösteri: Opera Locos

        La Traviata’dan Bob Marley’ye uzanan kahkaha dolu sahne yolculuğu “Opera Locos”, 10–11 Nisan 2026’da İstanbul’da sahnelenecek.

        İspanyol Yllana tiyatro topluluğunun imzasını taşıyan, ödüllü yapım “Opera Locos”, operayı alışılmış kalıpların dışına çıkararak her yaştan izleyiciye hitap eden eğlenceli bir sahne deneyimi sunuyor. Beş yetenekli sanatçının sahne aldığı gösteride; La Traviata ve Madame Butterfly gibi opera tarihinin en bilinen eserleri, Whitney Houston, Bob Marley ve pop-rock müziğin unutulmaz hitleriyle bir araya geliyor.

        Diyalogdan bağımsız, evrensel mizah diliyle kurgulanan “Opera Locos”, güçlü vokaller, fiziksel komedi ve görsel dinamizmi aynı potada eriterek izleyiciyi operaya kahkaha dolu bir yolculuğa çıkarıyor. 1991 yılında kurulan Yllana, bugüne kadar 48 ülkede 16 binin üzerinde temsil gerçekleştirerek 6 milyondan fazla seyirciye ulaştı. “Opera Locos”, topluluğun en çok ilgi gören yapımları arasında yer alıyor.

        Her iki etkinliğin biletleri, Biletinial'da satışa çıktı.

