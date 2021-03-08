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Opet 'Kadın Gücü'nü 3 bine çıkardı

Opet Türkiye'de kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunma hedefiyle 2018'de başlattığı Kadın Gücü Projesi ile köklü bir değişime imza attığını duyurdu. "Mesleğin cinsiyeti yoktur" anlayışı ile erkeklere özgü meslek olarak algılanan akaryakıt satış yetkilisi, istasyon yöneticisi, vardiya amiri gibi pozisyonlarda kadınlara iş olanağı sunan şirkette, projenin başladığı günden bugüne istasyonlardaki kadın çalışan sayısının 3 bine yaklaştığı açıklandı. Verilen bilgiye göre, Opet, pompa başında görev yapan kadın akaryakıt satış yetkilisi sayısını Kadın Gücü projesi ile 27'den 731e yükseltti. Kadın Gücü istihdamı sağlayan bayi sayısında ise yüzde 224 artış gerçekleşti

Opet 'Kadın Gücü'nü 3 bine çıkardı
HABERTURK.COM

Akaryakıt şirketi Opet, 2018 yılında Türkiye'de kadın istihdamının artırılmasına katkıda bulunma hedefiyle "erkek işi" olarak görülen akaryakıt sektöründe kadınlara daha fazla çalışma alanı açan bir projeye imza attı. Şirketin, her istasyonunda en az iki kadın hedefiyle başlattığı Kadın Gücü Projesi'yle bugün itibariyle gelinen noktada, Opet istasyonlarındaki kadın çalışan sayısı iki katına ulaştı. Projenin ilk günlerinde istasyonlarında yaklaşık 1541 kadın istihdam eden Opet'te, yaklaşık 2.5 yıl gibi bir sürede istasyonlarındaki kadın çalışan sayısı 3 bine yaklaştı.

Projenin başlangıcından bu yana istasyonlarında çalışan kadın oranında yüzde 69 artış kaydeden Opet, Türkiye'nin 73 ilinde kadın akaryakıt satış yetkilisi istihdam ediyor.

Projenin başladığı 2018 yılının Mayıs ayında Opet'teki pompa başında görev yapan kadın akaryakıt satış yetkilisi sayısı 27 iken, bu sayı 2020 sonunda 731'e yükseldi. Kadın market satış yetkilisi ise 576'dan 945'e ulaştı. Kadın Gücü istihdamı sağlayan bayi sayısında ise yüzde 224 artış gerçekleşti.

Öte yandan proje kapsamında çalışan kadınlar yüzde 61 oranındaki lise, lisans ve yüksek lisans mezunu. Kadın çalışanların vardiya amiri, istasyon müdürü gibi pozisyonlara yükselme şansının da oldukça yüksek olduğunun altı çiziliyor.

'CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ KALKINMAYI OLUMSUZ ETKİLEYEN BİR GERÇEK'

Opet Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, Kadın Gücü Projesi ile toplumun önyargılarını kırmayı amaçladıklarını söyledi. Öztürk, "Projemiz ile kadın istihdamını artırırken, Türkiye ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Sadece Opet'te değil toplumumuzda da önemli bir değişim yaratmayı amaçlayarak yola çıktık. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

Filiz Öztürk, cinsiyet eşitsizliğinin kalkınmayı olumsuz etkilediğinin bir gerçek olduğunu vurguladı. Kadın Gücü Projesi ile mesleğin cinsiyeti olmadığı algısının toplumsal düzeyde benimsenmesini sağlamayı, kadınların çalışma hayatının her alanında fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde başarıyla var olabileceğini göstermeyi hedeflediklerini belirten Öztürk, "Kadınların önündeki en önemli engel, kadının yapabileceği ya da yapamayacağı işlere dair önyargı ve ayrımcılık. Kadınlarımız istasyonlarımızda akaryakıt satış yetkilisi, market satış yetkilisi, istasyon yöneticisi, vardiya amiri, muhasebe elemanı gibi farklı pozisyonlarda büyük bir başarı ile çalışıyor. Proje ile 2.5 yıl gibi kısa bir sürede, erkek egemen bir alanda kadınlara fırsat verildiğinde, başarıya ulaştıklarını göstererek önemli bir farkındalık yarattık. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve İŞKUR'un desteğiyle yürüttüğümüz projede bundan sonraki hedefimiz, Türkiye genelindeki 1700'ü aşkın Opet istasyonunda çalışan kadın sayısını artırmak ve her istasyonumuzda en az iki kadın görmek" dedi.

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