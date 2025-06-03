'OPET, sektörün üzerinde büyüdü'

OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade bu yılın ilk çeyreğinde de ilk 3 firma arasında pazar payını artırdıklarını söyledi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) verilerine göre Ocak-Mart 2025 arasında OPET, en büyük 3 dağıtıcı arasında yüzde 20 pazar payı ile dikkat çekti. OPET bu yıl aynı zamanda uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından bu yıl 19’ncusu yayınlanan Türkiye 125- Türkiye’nin En Güçlü ve En Değerli Markaları 2025 yılı raporunda enerji sektöründe "Türkiye’nin En Güçlü Markaları” listesinde enerji sektörünün birincisi olurken aynı zamanda Türkiye’nin En Güçlü 5’inci markası seçildi. Marka gücüne yön veren unsurların tanı analitiğine dahil edildiği bu kategoride, “marka hakkında derinliğine bilgi sahibi olmak, yakın hissetmek, güven duymak, muteber saymak, ihtiyaçları karşıladığına inanmak, sevmek ve tavsiye etmek” etkili oldu.

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MARKA DEĞERİ 154 MİLYON DOLAR OLDU

Brand Finance’ın “Türkiye 125 – Türkiye’nin En Değerli Markaları” 2025 yılı raporuna göre ise Türkiye’deki ilk 125 markanın toplam değeri geçen yıl 14.7 milyar dolar iken bu yıl yüzde 15.6 artışla 17 milyar dolara çıktı. “En Değerli İlk 125” listesinde 23’üncü sırada yer alan OPET’in marka değeri bir önceki yıla göre genel ortalamanın üzerinde bir yükselişle yüzde 39,5 arttı ve 154 milyon dolar olarak belirlendi.

Sektörün “en güçlü markası” olarak değerlendirilmekten büyük gurur duyduklarını ifade eden OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, “EPDK’nın yayınladığı Ocak- Mart 2025 verilerine göre benzin ve motorin perakende satışlarında sektör bir önceki yıla göre yüzde 8 büyürken, OPET olarak yüzde 12 büyüdük. Bu sonuçlarla, en büyük 3 dağıtıcı arasında yüzde 20 pazar payı ile en fazla büyüyen ve pazar payını artıran tek firmayız. Öte yandan OPET’in başarısı, sadece rakamların değil aynı zamanda sahadaki emeğin, müşteriyle kurduğumuz samimi ilişkinin ve her zaman daha iyisini yapma çabamızın bir yansıması. Bugüne kadar eğitimden çevreye, kadın istihdamından ülkemizin kültürel mirasının korunmasına kadar uzanan sosyal sorumluluk projelerimizle tüketicinin aşkla bağlandığı markayız. 25’inci yılını kutladığımız Temiz Tuvalet Kampanyası, OPET’in toplumsal fayda yaratma anlayışının simge projelerinden biri olarak sektördeki algımızı farklı bir noktaya taşıması açısından bizim için çok değerli. Ülkemize, topluma değer katan sosyal projelerimizin yanı sıra müşteri deneyimini odağa alan dijitalleşme çalışmalarımız da bu başarıya katkı sağlıyor. Yakın zamanda devreye aldığımız dijital ödeme çözümümüz Opet Pay ile müşterilerimize daha hızlı, kolay ve temassız bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Ticari müşterilerimize özel olarak geliştirdiğimiz yeni sadakat programımız OPET Pro+ ile de farklı iş modellerine göre özelleştirilebilen çözümler ile iş ortaklarımızla bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Yine Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’nde (UTTS) montaj malzemeleriyle sistemin kurulumundan mobil montaj seçeneğine kadar her aşamada müşterilerimizin yanında yer alıyoruz. Tüm bu çalışmalar, OPET’in yalnızca güçlü bir marka olmakla kalmayıp, aynı zamanda yenilikçi, güvenilir ve topluma değer katan bir marka olma vizyonunun da altını çiziyor” değerlendirmesinde bulundu.