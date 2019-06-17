Küresel akıllı telefon pazarının en büyük beş oyuncusu arasında yer alan Oppo’nun, açılır kapanır (pop-up) kamera ve 10x Zoom özelliğine sahip yeni akıllı telefonu Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Geçen yılın sonunda İstanbul’da ofis açıp, Türkiye’deki ilk modellerini bu yılın başında pazara çıkaran Çinli şirketin yeni modeli Oppo Reno 10x Zoom, bugün itibariyle Türkiye’de zincir mağazalarda ve operatörlerde satışa çıktı.

Reno serisinden olan olan Reno 10x Zoom’un üç lens sistemi; 48 MP ultra net ana kamera, 13 MP telefoto lens ve 8 MP geniş açılı lensten oluşuyor. Üç lensi farklı odak aralıkları ile birleştiren bu sistem, ultra geniş açılı lensin 10 katı bir odak uzaklığı olan 16-160 mm’lik tam bant genişliğine ulaşıyor.

GÜNCELLEME İLE 60X’E KADAR ZOOM

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Verilen bilgiye göre Oppo’nun Reno 10x Zoom modeli, önümüzdeki dönemde gelecek güncelleme ile 60x’e kadar zoom özelliği de kazanacak. Reno’nun kamerası, düz bir yüzey oluşturan camın altına gizli bir şekilde duruyor.

Reno serisindeki modellerin arka kısmında, lensleri herhangi bir çizilmeden korumak için seramik cevheri O-dot bulunuyor. O-dot, lensleri yüzeyle doğrudan temas etmekten korumak için telefonu hafifçe kaldırıyor.

POP-UP KAMERA

Reno serisinin dikkat çekici bir özelliği olan pop-up kamerası 10x Zoom modelinde de yer alıyor. Çekim sırasında otomatik olarak açılıp kapanabilen pop-up kamera, 0.8 saniyede açılıyor.

Ayrıca cihazda bulunan düşmeye karşı koruma mekanizması, telefonun düşmesini algılayıp, herhangi bir hasarı önlemek için kamerayı otomatik olarak geri çekiyor. 16 megapiksel çözünürlüğe sahip pop-up kamera, 1080p 30 fps hızında video kaydı da yapılabiliyor.

SATIŞ FİYATI 7999 TL

6.6 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Reno 10x Zoom’da Qualcomm Snapdragon 855 işlemci bulunuyor. 8 GB’ye kadar RAM ile donatılan Android 9.0 tabanlı telefonun pil gücü ise 4065 mAh.

“Okyanus Yeşili” ve “Karbon Siyah” renk seçenekleriyle gelen Oppo Reno 10x Zoom için açıklanan KDV dahil tavsiye edilen tüketici fiyatı ise 7999 TL oldu.