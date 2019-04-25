Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO Reno adını verdiği yeni serisinin ilk ürünlerini tanıttı. Pop-up kamera tasarımı, 10x Hybrid Zoom ve panoramik ekranla gelen Oppo Reno serisi, Reno 5G, Reno 10x Zoom ve Reno adı verilen modellerden oluşuyor.
Arka kapakta hiçbir çıkıntıya yer verilmeyen Reno serisindeki tüm sürümlerde, Okyanus Yeşili ve Karbon Siyah olarak adlandırılan iki yeni renk seçeneği bulunuyor.
Döner kamerası ile dikkat çeken Reno serisinde, pop-up tasarım yapısının içinde ön kamerayı, kulaklığı ve el fenerlerini gizleyerek, tam ekran deneyimi sunuyor. Bu yenilikçi tasarımda ön kamerayı 11 derecelik açıyla görüntülemek 0.8 saniye sürüyor.
CİHAZ DÜŞERKEN ALGILAYIP, KAMERAYI GİZLİYOR
200 binden fazla kez kullanıma uygun olan pop-up kamera, kullanıcı kamerayı günde yaklaşık 100 kez açarsa, pop-up yapı 5 yıllık kullanım boyunca çalışmaya imkan tanıyor. Ayrıca telefonun düşmesini gerçek zamanlı olarak algılayabilen koruma mekanizması, herhangi bir hasarı önlemek için kamerayı otomatik olarak geri çekebiliyor.
Cihazın 3D camın altına tamamen gizlenen arka kamerası, telefonda şişkinlik olmayan bir görünüm yaratıyor. Serinin tüm modelleri, ön ekranın dayanıklılığını ve korunmasını sağlamak için 6. nesil Corning Gorilla Glass ile birlikte sunuluyor. Oppo Reno 5G ve Reno 10x Zoom, 6.6 inç OLED ekrana (Reno için 6.4 inç ekran),2340 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 19.5: 9 en-boy oranına sahip.
5G DESTEĞİYLE GELİYOR
Reno 10x Zoom’da, 48MP HD birincil lens + 8MP Ultra Geniş Açı + 13MP Telefoto özelliklerinden oluşan üçlü bir kamera çözümü yer alıyor. geliştirdi. Her üç kamera da 10x Hybrid Zoom'u elde etmek için çeşitli zoom aralıklarında görüntü kalitesini birlikte çalışarak optimize ediyor.
Yapay zeka (AI) güzellik ön kamerası, Ultra Gece Modu 2.0, 4K video ve çevredeki sesleri 360 derece kaydetmek için çoklu mikrofonlar kullanılan Audio Focus teknolojisi, Reno serisini diğer göze çarpan özellikler arasında. Hem Reno 5G hem de 10x Zoom, Qualcomm tarafından 5G modem ile eşleştirilebilen ilk çip üzerinde sistem (SOC) olan Qualcomm Snapdragon 855 Mobil Platform tarafından destekleniyor.
FİYATI 499 EURO’DAN BAŞLAYACAK
Reno modelinde ise Snapdragon 710 yonga seti yer alıyor. Android P (Android 9.0) tabanlı kullanıcı arayüzü ColorOS 6 ile çalışan seride Reno 5G ve 10x Zoom, 4065 mAh pil ile geliyor. Tanıtımda verilen bilgiye göre Avrupa pazarı için başlangıç fiyatı 499 Euro olarak belirlenen Oppo Reno mayıs ayından itibaren satışa sunulacak.
OPPO RENO'NUN ÖZELLİKLERİ
Özellikler
Reno 5G / 10x Zoom
Reno
Ekran
6.6-inch 2340*1080,OLED, 19.5:9, Panoramic Screen, Gorilla Glass 6
6.4-inch 2340*1080,OLED, 19.5:9, Panoramic Screen, Gorilla Glass 6
Renk
Okyanus Yeşili, Karbon Siyah
Arka kamera
48MP(IMX 586)+13MP (telephoto) +8MP (wide
Angle 120 degree),10X Hybrid Zoom，Dual OIS，Artistic portrait mode,
Ultra Night Mode 2.0, Color Mapping, 4K Video
48MP(IMX 586)+ 5MP Ultra Night Mode 2.0, Color Mapping, 4K Video, Artistic portrait mode
Ön kamera
16MP, f/2.0, Portrait Mode 2.0, Soft light
Pil
4065mAh
3765mAh
Bellek
RAM: 8GB
ROM: 256GB
MicroSD (256GB’a kadar)
RAM: 6 GB
ROM: 256GB
Çekirdek Donanım
Qualcomm® Snapdragon™ 855
Qualcomm® Snapdragon™ 710
Ağlar
4G/4G+: TD-LTE, LTE FDD;
3G: WCDMA,TD-SCDMA,CDMA2000 2G: GSM,CDMA
Bağlantı
WLAN 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0
Type-C
WLAN 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0
Type-C
3.5mm headphone jack
OS
ColorOS 6 (Android P)
Şarj
VOOC 3.0
Diğer
Hidden Fingerprint Unlock 2.0
Sensörler: manyetik sensör, ışık sensörü, yakınlık sensörü, jiroskop, yerçekimi sensörü, Crescent Bay.
2008 yılında ilk akıllı telefonunu piyasaya süren ve 2018’de dünyanın en büyük beşinci üreticisi konumuna yükselen Oppo Türkiye dahil 40'tan fazla ülkede faaliyette bulunuyor.
Çinli şirketi geçen yılın son ayında İstanbul’da ofis açarak Türkiye pazarına adım atmış, Oppo Türkiye Genel Müdürü ise Weijian Zhou olmuştu. Oppo, bu yılın başında ise Türkiye pazarında Oppo RX17 Pro, Oppo RX17 Neo ve Oppo AX7 modellerini satışa sunmuştu.
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