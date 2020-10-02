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Çinli akıllı telefon markasıOPPO’nun Reno4, Reno4 Lite ve Reno4 Pro modellerinden oluşan Reno4 Serisi Türkye’de satışa çıktı. 7.7mm kalınlığındaki Reno4 Pro kendi fiyat aralığında en ince tasarıma sahip akıllı telefon olarak dikkat çekiyor.

55.9 derecelik eğime sahip 3D kavisli ekranla donatılan Reno4 Pro'da 6.5 inçlik E3 Süper AMOLED teknolojisi bulunuyor. Ekranın telefonun gövdesine oranı ise yüzde 92.01. TÜV Rheinland Full Care Display ile Netflix HD Streaming Sertifikası'na sahip olan Reno4 Pro’nun 800 nit olan ekran parlaklık seviyesi kısmi olarak 1100 nite kadar çıkıyor.

Görüntü kalitesini optimize eden Reno4 Serisinde 960fps Akıllı Ağır Çekim özelliği de bulunuyor. Yeni seride bulunan Yapay Zeka Portre Video özelliği sayesinde çekilen kişi ya da nesne dağınık olan arka plandan ayırt edebiliyor. Cihaz, odaklanmak istenilen kişi ya da nesneyi renkli, görüntünün geri kalanını renksiz yapabiliyor. Kullanıcılar isterse kırmızı, yeşil veya mavi nesneleri çerçevede bırakıp, geri kalan her şeyi siyah beyaza çevirebiliyor.

65W SUPERVOOC 2.0 İLE 36 DAKİKADA YÜZDE 100 ŞARJ

Yeni Reno4 Serisi'nde Ultra Sabit Video özelliği, Ultra Sabit Video 3.0 olarak geliştirildi. Arka kameradaki Ultra Sabit Video Modu ve Ultra Sabit Video Pro Modu ile birlikte Ön Kamera Sabit Video özelliği de eklendi.

İkili ön kameraya sahip Reno4 Lite'da Yapay Zeka Süper Net Portre, Yapay Zeka Süper Gece Portresi, Yapay Zeka Renkli Portre ve Yapay Zeka Gece Portresi gibi 6 yapay zeka portresi yer alıyor.

OPPO, Reno4 Pro ile 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisini de kullanıcılarla tanıştırıyor. 4000mAh pil 65W hızlı şarj özelliğine sahip Reno4 Pro, 36 dakikada tam olarak şarj oluyor. 10 dakikalık şarjla da pilin yüzde 49'u doluyor. 5 dakikalık şarjla ise fazladan 4 saat YouTube videosu izlenebiliyor.

İŞTE RENO4 SERİSİNİN TÜRKİYE FİYATLARI

Yenilikçi SuperVOOC 2.0'de bağlantılı iki hücreli hızlı şarj etme tasarımı bulunuyor. Bu tasarımda 10V voltaj bağlantılı iki pile bölünüyor. Böylece her bir pile azami voltaj 5V düşüyor ve ısınmaya yol açan voltaj azaltma sürecine gerek kalmıyor.

Süper Güç Tasarruf Modu'nda pilin sadece yüzde 5'i ile WhatsApp'ta 1.5 saat mesajlaşabiliyor veya 77 dakika konuşabiliyorsunuz. Kullanıcı eğer Yapay Zeka Gece Şarjı özelliğini kullanırsa, uyurken yaklaşık 8 saat boyunca cihazın elektrik tüketimi yüzde 2'ye iniyor.

OPPO’dan yapılan açıklmaya göre Reno4 serisinde Türkiye için tavsiye edilen KDV dahil satış fiyatları ise şöyle:

Reno4 Lite’ın fiyatı 3599 TL, Reno4’n fiyatı 4799 TL, Reno4 Pro’nun fiyatı 6999 TL.

RENO4 LITE, RENO4 PRO VE RENO4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Reno4 Lite Reno4 Pro Reno4 Ekran 6.4 inç, AMOLED 6.5 inç, 90Hz, Kavisli AMOLED 6.4 inç, AMOLED Ekran Çözünürlüğü 2400 x 1080 2400 x 1080 2400 x 1080 İşlemci Mediatek Helio P95 Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 720G Bellek 8 GB 8 GB 8 GB Dahili Depolama 128 GB (256 GB’a kadar microSD) 256 GB (256 GB’a kadar microSD) 128 GB (256 GB’a kadar microSD) Kamera 48 MP Ana Kamera 8 MP Geniş Açılı Kamera 2 MP Mono Kamera 2 MP Mono Kamera 48 MP Ana Kamera

8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera 2 MP Makro Kamera

2 MP Mono Kamera 48 MP Ana Kamera

8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera 2 MP Makro Kamera

2 MP Mono Kamera Ön Kamera 16 MP + 2 MP 32 MP 32 MP + Akıllı Sensör Pil 4000 mAh, 18W hızlı şarj 4000 mAh, 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj 4015 mAh, 30W VOOC 4.0 hızlı şarj İşletim Sistemi ColorOS 7.2 ColorOS 7.2 ColorOS 7.2 Boy x En x Kalınlık 160.1 mm x 73.8 mm x 7.48 mm 160.2 mm x 73.2 mm x 7.7 mm 160.3 mm x 73.9 mm x 7.7mm Ağırlık 164g 161g 165g Renk Mat Siyah, Metalik Beyaz Yıldızlı Gece, İpeksi Beyaz, Galaktik Mavi Uzay Siyahı, Galaktik Mavi Tavsiye Edilen Satış Fiyatı KDV dahil 3.599 TL KDV dahil 6.999 TL KDV dahil 4.799 TL