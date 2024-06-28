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        Haberler Gündem Güncel Ordu'da balıkçı hortumun içine daldı | Son dakika haberleri

        Ordu'da balıkçı hortumun içine daldı

        Ordu'da geçen akşam saatlerinde etkili olan hortum sırasında bir balıkçı, kayığıyla hortumun içinden geçti. Balıkçının adeta ölüme meydan okuyarak hortumun içinden geçtiği o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, adrenalin yaşamak için hortumun içinden geçtiğini söyleyen balıkçı korku dolu anları anlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 17:23 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:53
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde 26 Haziran akşamı denizde hortum oluştu.

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        Hortumun meydana geldiği anlarda Fatsa Motor İskelesi istikametinden kayığıyla ilerleyen balıkçı, hortuma doğru ilerlemekle kalmayıp, bir de geri dönüp içerisinden geçti.

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        Bu sırada kayığın sallandığı ve içerisindeki av malzemelerinin denize düştüğü görüldü.

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        Yaklaşık 50 yıldır balıkçılık yapan Mahmut Oktay, adrenalin yaşamak için hortumun içerisinden geçtiğini söyledi. Oktay, "Daha önce böyle bir hortum Fatsa´da görülmedi, böyle açıktan geçerdi. O esnada 2 tane açıkta vardı, bir tane burada vardı ona da ben yakındım, 'nasıl bir şey? Şöyle birkaç metre yaklaşayım' Dedim. Nasıl bir duygu, nasıl bir dönme şekli o suyun böyle vakumlayıp da yukarı doğru çekmesi merak ettim. Bir de gücü çok az olduğundan dolayı çok büyük bir hortum olmadığından dolayı biraz yaklaştım ve içinden geçmeyi istedim, geçtim sonuçta çok küçük de olsa müthiş bir kuvvet suyu vakumlayarak 4-5 ton tekneyi böyle kaldırır gibi yaptı. Teknenin üzerindeki şamandıralar falan vardı, onları bayağı bir savurdu. Sağa sola bizi de anında ıslattı, bizi devireceğini zannetmiyorum yani küçüktü, fazla bir kuvveti olmadığını tahmin ettim. Onun için içine girdim. Hiç ömrüm boyunca o şekilde o yakınlıkta hortum görme şansım yok, en azından değerlendirmek istedim" diye konuştu.

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        Hortumun olduğu esnada balıkçı teknesini cep telefonu kamerası ile kaydeden İbrahim Karacı da "Balık tutuyorduk. O ara adaların oradan bir ara hortum çıktı, bayağı bir büyük hortum yükseldi. O daha kaybolmadan burada Yalıköy tarafında ikincisi gözüktü. Bu esnada bir tane kayık hortumun çevresinde iki üç tur attı, sonunda o girdabın içine daldı. Kayığın üzerindeki mantarlar, ağlar denize düştü. Polisler burada sahili boşaltıyordu, bağırdılar ve kayığı oradan gönderdiler" dedi.

        #ordu
        #Hortum
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