Ordu’nun Perşembe ilçesinde bahçede çalıştığı esnada yaban domuzunun saldırısına uğrayan yaşlı adam, güzel sözler söyleyerek domuz saldırısından kurtulduğunu söyledi.

Olay, Perşembe ilçesi Sarayköy Mahallesi Ayvacık mevkisindeki fındık bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesinde çalışan Fikri Yazıcı (74),yaklaşık 150 kilogramlık yaban domuzunun saldırısına uğradı.

İlk başta yaban domuzunun, bahçede otlattığı hayvanlar olduğunu zanneden Yazıcı, arkasına döndüğünde büyük bir şok yaşadı. Dengesini kaybederek bahçedeki çukura düşen yaşlı adam, domuzdan kurtulmak için geri karşılık verdi. Domuzun daha da sinirlendiğini fark eden Yazıcı, domuza, “Yapma yavrum, benden ne istiyorsun? Bıraksana beni” dedikten sonra domuzun kendisine saldırmayı bıraktığını iddia etti. Yazıcı, o anları şu şekilde anlattı:

“Fındık bahçesinde çalışırken aradan geldi, geldi, geldiğini duymadım. Bakınca domuz olduğunu anladım. Bana kafasını vurunca kanala attı. Sağ bacağıma girince etrafa bağırıp seslendim. Sonra domuza yalvarıp okşamaya başladım. ‘Yavrum ne istiyorsun benden? Beni bıraksana, yapma’ dedim, ondan sonra da beni bıraktı. Zaten ben ona ilk olarak vurarak karşılık verdim o zaman daha çok kızdı ama yalvarınca beni bıraktı.”

Sağ bacağından yaralanan Yazıcı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan, aynı domuzun olaydan bir süre sonra farklı bir kişiye daha saldırdığı ancak vatandaşın ağaca çıkarak kurtulduğu iddia edildi.