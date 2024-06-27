Ordu'da dev hortum böyle görüntülendi!
Ordu'da deniz üzerinde hortum oluştu. Vatandaşlar, dev hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu için sarı uyarıda bulunmuş, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirmişti
Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan, Altınordu ilçesinden de görülen dev hortum, insanları tedirgin etti.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
İHA'da yer alan habere göre hortum karaya ulaşmadan son bulurken, sahile giden çok sayıda vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
KARAYA ULAŞMADAN SON BULDU
Hortumun karaya ulaşmaması, meydana gelebilecek muhtemel bir faciayı önledi.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu için sarı uyarıda bulunmuş, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirmişti.