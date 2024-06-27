Ordu'da dev hortum böyle görüntülendi!

Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan, Altınordu ilçesinden de görülen dev hortum, insanları tedirgin etti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI İHA'da yer alan habere göre hortum karaya ulaşmadan son bulurken, sahile giden çok sayıda vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

KARAYA ULAŞMADAN SON BULDU Hortumun karaya ulaşmaması, meydana gelebilecek muhtemel bir faciayı önledi. REKLAM