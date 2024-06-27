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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu'da dev hortum böyle görüntülendi! | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Ordu'da dev hortum böyle görüntülendi!

        Ordu'da deniz üzerinde hortum oluştu. Vatandaşlar, dev hortumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu için sarı uyarıda bulunmuş, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirmişti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 09:03 Güncelleme: 27.06.2024 - 09:53
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        Ordu'da dev hortum böyle görüntülendi!
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        Ordu'nun Fatsa ve Perşembe ilçelerinde etkili olan, Altınordu ilçesinden de görülen dev hortum, insanları tedirgin etti.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        İHA'da yer alan habere göre hortum karaya ulaşmadan son bulurken, sahile giden çok sayıda vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        KARAYA ULAŞMADAN SON BULDU

        Hortumun karaya ulaşmaması, meydana gelebilecek muhtemel bir faciayı önledi.

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        METEOROLOJİ UYARMIŞTI

        Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu için sarı uyarıda bulunmuş, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirmişti.

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        #Hortum
        #Son dakika haberler
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