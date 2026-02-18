Canlı
        Ordu'da fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu

        Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu

        Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu

        Giriş: 18.02.2026 - 18:53 Güncelleme: 18.02.2026 - 18:53
        Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu
        Kentte sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Gölköy, Mesudiye, Kabadüz ile Gürgentepe ilçelerinde bazı evlerin çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi.

        Kentte fırtına nedeniyle bazı noktalarda elektrik kesintileri yaşandı.

        Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, AA muhabirine, ilçenin Akpınar Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bir evin çatısının uçtuğunu, duvarlarının da göçtüğünü belirterek, "4 vatandaşımız komşularının yardımıyla kurtarıldı. Çok şükür can kaybı ve yaralanma yaşanmadı." dedi.

        Koçyiğit, ilçenin farklı mahallelerinde çatı uçmalarının yaşandığını aktararak, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

        Fotoğraf: AA

