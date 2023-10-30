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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

        Ordu'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

        Ordu'da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil ile alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kavşakta çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 02:48 Güncelleme: 30.10.2023 - 02:48
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        İki otomobil kavşakta çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobile alkollü sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 23.00 sıralarında Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi Soya Kavşağı'nda meydana geldi.

        6 KİŞİ YARALANDI

        Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Metin Altun (60) yönetimindeki otomobile, kavşakta Giresun yönüne giden Tayfur Dündar (45) kontrolündeki otomobil yandan çarptı. Kazada, sürücüler Tayfur Dündar ile Metin Altun ve araçlarda bulunan Saniye Sarıcı (85), Fatma Özden (59), Arifiye Gelen (68) ve Hanım Altun (66) yaralandı.

        2 YARALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Altun yönetimindeki otomobilde bulunan Saniye Sarıcı ile Arifiye Gelen, kurtarılamadı.

        Sürücülerden Tayfur Dündar’ın yapılan kontrolünde 1,84 promil alkollü olduğu belirlendi.

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