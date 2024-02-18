Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 18.02.2024 - 20:37 Güncelleme: 18.02.2024 - 20:37
Ordu'nun Eymür Mahallesi mevkisinde, Hayati Yılmaz (51) yönetimindeki otomobil ile M.F'nin (34) kullandığı minibüs çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Ali Yılmaz (49) hayatını kaybetti, minibüste bulunan Duru Fedekartürk (30) yaralandı. Fedekartürk, 112 Acil Sağlık ekibince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.