Ordu'da etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran rüzgar, bazı evlerin, kamu kurumlarının çatıları hasar görmesine ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle, özellikle yüksek kesimlerde maddi zararlar ve yaralanmalar meydana geldi.

Rüzgar nedeniyle çatılardan kopan malzemelerin düşmesi sonucu vatandaşlar tedirgin anlar yaşadı. İHA'nın haberine göre; Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde de 4 katlı bir binanın çatısı uçtu. Olay yerine 112 Acil Servis ekiplerinin yanı sıra, polis, itfaiye ve zabıta ekipleri intikal etti. Çevrede bulunan araçlar zarar görmemesi için olay yerinden uzaklaştırıldı.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Korgan ilçesinde de şiddetli rüzgarla birlikte düşen çatının altında kalan 46 yaşındaki kadın yaralandı. İlçeye bağlı Karakışla Mahallesi’nde yaşayan Emin’e Argun’un üzerine fırtınayla birlikte bir evin çatısı düştü. Çevredekilerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılan kadın, Korgan Devlet Hastanesine götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen kadın, Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.

2 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Gölköy ve Gürgentepe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarından dolayı eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.