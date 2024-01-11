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        Enver Yılmaz, İYİ Parti'nin Ordu adayı oldu

        İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Rıdvan Yalçın, eski Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın, 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'nin Ordu adayı olduğunu açıkladı. Yılmaz, 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istemesiyle görevinden ayrılmıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:22 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:25
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        Enver Yılmaz, İYİ Parti'nin Ordu adayı oldu
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        İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Rıdvan Yalçın, eski Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın, 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'nin Ordu adayı olduğunu açıkladı. Yılmaz, 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istemesiyle görevinden ayrılmıştı.

        İYİ Parti GİK üyesi Rıdvan Yalçın, bugün bir restoranda düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi. Yalçın, Enver Yılmaz'ın, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Yalçın, "İlan etmekten şeref duyuyorum ki İYİ Parti'nin yerel seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski Ordu ve İstanbul milletvekili, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı Sayın Enver Yılmaz olacak. Bizler, İYİ Parti ailesi olarak Enver Bey'i aday göstermekten onur duyuyoruz" diye konuştu. Enver Yılmaz, 30 Mart 2014'te AK Parti'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilip, 4 yıl sonra AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile istifa etmişti.

        ENVER YILMAZ İÇİN DESTEK İSTEDİ

        Yerel seçimlerde Enver Yılmaz'a destek isteyen Yalçın, "Özellikle bilinmesini isterim ki Enver Yılmaz beyin yakasına sadece kuru bir parti logosu değil, büyük Türk milletinin şanlı bayrağını takacağız. Onun için hangi partiden olursa, hangi ilçeden, beldeden, köyden olursa olsun; bütün Ordu halkını, büyük Ordu ittifakı altında Sayın Enver Yılmaz'a destek vermeye çağırıyorum. Bu süreçte sonsuz tolerans ve desteği ile önümüzü açan kıymetli Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendiye, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Burak Akburak başkanımıza, Seçim İşleri Başkanımız Sayın Sedat Aksakallı beye ve ilimizin gururu Grup Başkanvekilimiz Müsavat Dervişoğlu beye, il ve ilçe teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca günlerdir meşgul ettiğimiz Ordu için kamuoyundan da sabırları sebebiyle helallik istiyorum" dedi.

        Yalçın, CHP ile ittifak yapmayacaklarını belirterek, "Türkiye bugün yaşadığımız birçok problemi, bu ittifak siyaseti nedeni ile yaşıyor. Enver beyin şahsında büyük Ordu ittifakı olacağını düşünüyoruz. Tüm seçmenlerimizi büyük Ordu ittifakına destek olmaya davet ediyoruz" dedi. Yalçın, Ordu'nun 19 ilçesinde belediye başkan adayı çıkaracaklarını da sözlerine ekledi.

        KURTULMUŞ İLE İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

        Enver Yılmaz, 13 Eylül 2018'de dönemin AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili olan Numan Kurtulmuş ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yılmaz, Kurtulmuş'un 8 yıl önce HAS Parti Genel Başkanı olduğu dönemde AK Parti'yi eleştirdiği videoyu şu notla paylaştı: "'Aramızda gizli ve sinsi AKP'liler olabilir' demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı. Geldiği yere bakılırsa en gizli ve sinsi kendi çıktı. 'Edebinizi takının' diyerek partimize parmak sallayan, en ağır hakaretleri hiç çekinmeden sıralayan kişinin 8 yıl önceki sözleri. Demek ki ne oldum değil, ne olacağım demeli." Yılmaz, 1 saat sonra bu paylaşımı sildi.

        İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

        Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası istenen Yılmaz, 18 Eylül 2018'de de sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesaj ile istifasını duyurdu. Yılmaz, "Söylenecek o kadar söz var ki hepsini kalbimin derinliklerine atıyorum. Küllensin, diye. 23 yıllık aktif siyasi hayatıma son veriyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de helal ediniz. Allaha emanet olunuz" dedi.

        YAYLA ŞENLİKLERİNDE KAVGA 

        Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı olan Numan Kurtulmuş'un da katıldığı Ordu'nun Aybastı ilçesinde 23 Temmuz 2017'de düzenlenen Perşembe Yaylası Şenlikleri'nde Enver Yılmaz'ın korumaları ve zabıta ekipleri, eski İl Emniyet Müdürü Suat Çelik'in protokol sırasına oturmasına izin vermedi. Bunun üzerine Yılmaz ile Çelik'in korumaları arasında yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga yaşandı. Çelik, yaşanan arbedenin ardından 3 günlük darp ve istirahat raporu aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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