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        Motosiklet kazasında 16 yaşındaki Burak hayatını kaybetti

        ORDU'da, yol kenarındaki yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü Burak Yılmaz (16) öldü, arkasındaki Muhammet K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:48 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:50
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        Motosiklet kazasında 16 yaşındaki Burak hayatını kaybetti
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        ORDU’da, yol kenarındaki yön tabelasına çarpan motosikletin sürücüsü Burak Yılmaz (16) öldü, arkasındaki Muhammet K. (16) ise ağır yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Ünye Devlet Sahil Yolu’nun Gölevi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Samsun yönüne giden Burak Yılmaz, yönetimindeki 28 ACR 908 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet, yön tabelasına çarptı. Kazada, sürücü Burak Yılmaz ve arkasındaki arkadaşı Muhammet K. çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Burak Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yılmaz’ın cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralanan Muhammet K. ise yapılan müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet K.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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