Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Şarkıcı Gülşen'in babası son yolculuğuna uğurlandı

        GAZİANTEP'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar (79), memleketi Ordu'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 14:58 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şarkıcı Gülşen'in babası son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Gülşen Çolakoğlu’nun babası Arslan Bayraktar (79), memleketi Ordu’da toprağa verildi. Gülşen, cenazede taziyeleri kabul etti.

        Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen’in babası Arslan Bayraktar, Gaziantep'te oğlunun evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gülşen, babasının ölüm haberini Gürcistan’daki programı sırasında aldı, cenazeye katılmak için Ordu’ya geldi. Arslan Bayraktar, doğup büyüdüğü Ordu’nun Altınordu ilçesi Yemişli Mahallesi’ndeki evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gülşen, cenazede taziyeleri kabul etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Dede mirası değirmende eşiyle geleneksel yöntemlerle un öğütüyor
        Dede mirası değirmende eşiyle geleneksel yöntemlerle un öğütüyor
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Ordu'da ilçe kongresinde konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen, Ordu'da ilçe kongresinde konuştu:
        Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı'nda 'bal döner'e ilgi
        Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı'nda 'bal döner'e ilgi
        Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Baş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Baş'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Ordu Şehir Hastanesi'nin yol güzergahlarında çalışma yapıldı
        Ordu Şehir Hastanesi'nin yol güzergahlarında çalışma yapıldı