Şarkıcı Gülşen'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen’in babası Arslan Bayraktar, Gaziantep'te oğlunun evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gülşen, babasının ölüm haberini Gürcistan’daki programı sırasında aldı, cenazeye katılmak için Ordu’ya geldi. Arslan Bayraktar, doğup büyüdüğü Ordu’nun Altınordu ilçesi Yemişli Mahallesi’ndeki evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gülşen, cenazede taziyeleri kabul etti.

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