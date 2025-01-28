Balık tutarken denize düşen amatör balıkçıyı, arkadaşları kurtardı

ORDU’da balık tuttuğu sırada dengesini kaybedip iskeleden denize düşen Serdar Gelegen’i beraberindeki arkadaşları sudan çıkardı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatsa İskelesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, amatör balıkçı Serdar Gelegen, oltasını atarken dengesini kaybedip iskeleden denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren Gelegen’i gören diğer amatör balıkçı arkadaşları, denize can simidi atarak Gelegen’i sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karaya çıkartılan Gelegen’e sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Hastaneye gitmek istemeyen Gelegen’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.