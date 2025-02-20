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        Ordu'da okullara 'kar' tatili

        ORDU'da yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 07:50 Güncelleme: 20.02.2025 - 07:55
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        Ordu'da okullara 'kar' tatili
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        ORDU’da yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar bugün tatil edildi.

        Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında 20 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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