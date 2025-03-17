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        Cip ile motosiklet çarpıştı; 2 ölü

        ORDU'da yabancı plakalı cip ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 09:45 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:50
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        Cip ile motosiklet çarpıştı; 2 ölü
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        ORDU'da yabancı plakalı cip ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi’nde Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde meydana geldi. Fevzi K. idaresindeki FB 312 CL yabancı plakalı cip ile Dursun Kulaksız yönetimindeki 52 ES 431 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Dursun Kulaksız ve arkasındaki Muammer Aydın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun Kulaksız ve Muammer Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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