Bakan Yumaklı: Zirai don nedeniyle zarar gören ağaçlarda gelişigüzel budama yapılmamalı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Önümüzdeki yıl da bu ağaçların tekrar verime geçebilmesi için yapılması gereken şeyler var. Bu nedenle, bu süreçlerin kulaktan dolma bilgilerle değil; Bakanlığımızın, tarım il müdürlüklerinin belirttiği şekilde yapılmasını özellikle istirham ediyoruz. ‘Artık bundan bir şey olmaz’ deyip aslında yapılabilecek çok şey varken, bu ağaçların gelişigüzel budanması, kesilmesi gibi uygulamalardan özellikle uzak durulmasını istiyoruz” dedi.

Türkiye’de fındık başta olmak üzere 16 farklı ürünü etkileyen zirai don sebebiyle Ordu’yu ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulubey ilçesi Sayacabaşı Mahallesi’ndeki bir fındık bahçesinde incelemelerde bulundu. Zirai don ile ilgili yerinde tespitler yapan Bakan Yumaklı, üreticilere ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

‘FINDIĞIN 2,7 MİLYAR DOLAR ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI VAR’

Türkiye’nin fındık üretiminin yüzde 28’inin Ordu’da gerçekleştiğini ifade eden Bakan Yumaklı, “Fındık, bizim bu bölge için çok önemli, ama aynı zamanda ülke ekonomisi için de çok kıymetli bir ürünümüz. 2024 yılında 717 bin ton üretildi, bunun 324 bin tonu ihraç edildi. Yaklaşık 2,7 milyar dolarlık ülke ekonomisine bir katkısı var. Aynı zamanda bu bölge insanının ekonomisi için de son derece önemli. Fındık üretiminin yüzde 28’i Ordu’da gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu üretimin, bu zirai don hadisesiyle ne kadar etkilendiği konusunda arkadaşlarımız yoğun bir çaba ve tespit çalışması içerisindeler. Geçtiğimiz salı gününden itibaren Türkiye’de halihazırda 34 ili ve 16 farklı ürünü etkileyen bu zirai don hadisesinin ön sinyalleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilmişti. Bununla ilgili bakanlık ekiplerimiz sahaya çıktı ve mümkün olduğu kadar alınabilecek önlemleri çiftçilerimizle, üreticilerimizle birlikte almak üzere çalışmalara katıldılar. Ancak bugünün teknolojileriyle etki edebilecek ya da bu etkiyi minimuma indirebilecek teknolojiler belirli bir sıcaklık düşüşünden itibaren maalesef geçerli olamıyor. Belki daha sonrasında bu teknolojiler gelişir ama şu an için yapılabilecek herhangi bir şey yok” diye konuştu.

ZİRAİ DONDAN 16 ÜRÜN ETKİLENDİ Zirai dondan etkilenen ürünleri tek tek sayan Bakan Yumaklı, “Giresun’da saydım, şimdi tekrar müsaadenizle bu 16 ürünü yeniden saymak istiyorum; armut, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, nektarin, portakal, şeftali, üzüm ve fıstık. Tabii bu ürünlerin her il için anlamı ve o ile olan katkısı farklı. Sorumluluk sahibi kurum temsilcileri daha bizim çalışmalarımız devam ederken, ellerinde hiçbir bilgi olmamasına rağmen olma ihtimali de yokken tamamen kendi tahmin ve yorumlarıyla ülke gündeminde yer almaya çalışıyorlar. Bunların hiçbirisinin doğru olmadığını ve sadece bakanlık açıklamalarımızın takip edilmesi gerektiğini özellikle istirham ediyorum” dedi. ‘EMEKLERİN GARANTİ ALTINA ALINMASININ TEK YOLU TARSİM’DİR’ Tarım sigortasına da değinen Yumaklı, “Bunu sürekli ifade ediyoruz, artık iklim değişikliği, bizim de önümüzde giden bir etkiye sahip yıkıcı bir şekilde geliyor. Bunu artık ifade etmeye gerek yok, çünkü biz zaten yaşıyoruz. Dolayısıyla bir yıllık emeğin, gayretin, çabanın garanti altına alınmasının tek yolu tarım sigortasıdır, yani TARSİM’dir. Bugün burada olmamız vesilesiyle başta Ordulu üreticilerimiz olmak üzere, genelinde de Malatya’dan Manisa’ya, Niğde’den Aksaray’a, Karaman’a ve diğer tüm illerimizdeki etkilenen üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Üretim faaliyetleri, çabaları ve önümüzdeki yıllarda bu üretimin devamına dönük gayretleri sebebiyle de kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.