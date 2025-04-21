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        Ordu'da sis etkili oldu

        ORDU'da gün boyu aralıklarla etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 16:07 Güncelleme: 21.04.2025 - 16:07
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        Ordu'da sis etkili oldu
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        ORDU’da gün boyu aralıklarla etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Altınordu ilçesinde dün etkili olan sis, bugün de devam etti. Sahilden, yükseklere doğru uzanan sis dolayısıyla güzel görüntü oluştu. Kentin seyir terası konumundaki 530 rakımlı Boztepe’nin eteklerini de sis tabakası kapladı. Meteoroloji verilerine göre, deniz suyu sıcaklığının 10-11 derece, hava sıcaklığı ise 12-13 derece ölçüldü.

        Öte yandan, Meteoroloji yetkilileri, bahar aylarında ısınan havayla birlikte deniz suyu sıcaklığının düşük olmasıyla sis yaşandığını ve bu durumun mayıs ayının ilk haftalarına kadar devam edebileceğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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