Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Emekli marangoz, dünyaca ünlü gemilerin maketini yapıp atölyesinde sergiliyor

        ORDU'da emekli marangoz Salih Sağlam (83), Titanik, Savarona, Bandırma Vapuru, Ertuğrul Fırkateyni, Gülcemal Gemisi ve İngiliz Kraliyet Donanması'nın savaş gemisi HMS Victory gibi dünyaca ünlü yat ve gemilerin maketini aslına uygun olarak yapıp, müzeye çevirdiği atölyesinde sergiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:20 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekli marangoz, dünyaca ünlü gemilerin maketini yapıp atölyesinde sergiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORDU’da emekli marangoz Salih Sağlam (83), Titanik, Savarona, Bandırma Vapuru, Ertuğrul Fırkateyni, Gülcemal Gemisi ve İngiliz Kraliyet Donanması’nın savaş gemisi HMS Victory gibi dünyaca ünlü yat ve gemilerin maketini aslına uygun olarak yapıp, müzeye çevirdiği atölyesinde sergiliyor.

        Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi’nde yaşayan Salih Sağlam, uzun yıllar marangozluk yaptıktan sonra 1994’te emekli oldu. Emekli olduktan sonra da ahşaba şekil vermeyi sürdüren Sağlam, 3 metrekarelik deposunda, dünyaca ünlü yat ve gemilerin fotoğraflarına bakarak aslına uygun şekilde maketlerini yapıyor. Sağlam’ın şu ana kadar yaptığı gemi maketleri arasında, 1912’de İngiltere’den Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleşen ilk seferinde okyanusta batan ve sinema filmlerine de konu olan Titanik, Hamburg'da denize indirildiğinde dünyanın en büyük yatı olma özelliği taşıyan ve 1938'te Türkiye Cumhuriyeti tarafından alınarak dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edilen Savarona, Milli Mücadelenin önemli simgelerinden Bandırma Vapuru, Osmanlı Donanması’na ait Ertuğrul Fırkateyni, Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Türk bayraklı ilk gemi olarak Türk Sivil Denizcilik tarihine geçen ve 1923’te Yunanistan ile Türkiye arasında yapılan nüfus mübadelesinde binlerce mübadili taşıyan Gülcemal, İngiliz Kraliyet Donanması’nın savaş gemisi HMS Victory ve Osmanlı padişahlarının kullandığı saltanat kayıkları yer alıyor.

        ‘BU GEMİ MAKETLERİNİ VEFA GÖSTERMEK İÇİN YAPIYORUM’

        Emekli olduktan sonra hobi amaçlı yaptığı ilk gemi maketinin Gülcemal olduğunu belirten Sağlam, “Mübadele döneminde dedemi ve diğer aile üyelerimizi Yunanistan’dan Ordu’ya getiren Gülcemal gemisi benim için çok özel bir yere sahip. Vefa göstermek adına bu geminin maketini yaptım. Daha sonra ise tarihe damga vurmuş diğer gemilerin maketini yapmaya başladım ve yeni gemi maketleri yapmaya devam ediyorum” dedi.

        ‘GEMİ MAKETLERİNİ HERKES GÖRSÜN DİYE ATÖLYEMİ MÜZEYE ÇEVİRDİM’

        Yıllarca marangoz atölyesi olarak kullandığı iş yerini emekli olduktan sonra müzeye çevirdiğini ifade eden Sağlam, “Burada yapmış olduğum çeşitli yat, tekne ve gemi maketlerini sergiliyorum. Titanik ve Savarona maketlerini yaklaşık 2 ayda yaptım. Titanik maketinin uzunluğu 1 metre 20 santim. Savarona ise 1 metre 10 santim. En büyük hayallerimden biri de Ertuğrul Fırkateyni’nin maketini yapmaktı. Onu da bitirdim ve şu an müzemde sergiliyorum. Yerli ve yabancı çok sayıda kişi buraya gelerek müzemi ziyaret ediyor. Gemi maketlerini görünce satın almak isteyenler de oluyor ama satmayı düşünmüyorum. Çünkü hepsi benim için çok anlamlı. Ayrıca, tarihi değeri bulunan başka eşyaları da burada biriktiriyorum ve sergiliyorum” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!

        Benzer Haberler

        Olimpiyatlarda tarihe geçen Hülya Şenyurt, yeni judocular yetiştiriyor
        Olimpiyatlarda tarihe geçen Hülya Şenyurt, yeni judocular yetiştiriyor
        Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden basında çıkan bazı haberlere ilişkin açıkla...
        Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden basında çıkan bazı haberlere ilişkin açıkla...
        Ordu Valisi Erol, gazetecilerle bir araya geldi
        Ordu Valisi Erol, gazetecilerle bir araya geldi
        Ordu'da yılda 100 milyon yumurta hedefi
        Ordu'da yılda 100 milyon yumurta hedefi
        Ordu'daki 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
        Ordu'daki 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
        2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası sona erdi
        2025 Ordu Triatlon Türkiye Kupası sona erdi