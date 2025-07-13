Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Olay, dün akşam saatlerinde Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar, park halindeki otomobilden kedi sesi geldiğini duyunca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, kedi yavrusunun otomobilin motor kısmına girdiği ve burada sıkıştığı belirlendi. Yavru kedi, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu çıkarıldı.

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