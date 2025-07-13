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        Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı

        ORDU'da otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:32 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:35
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        Otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi kurtarıldı
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        ORDU’da otomobilin motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar, park halindeki otomobilden kedi sesi geldiğini duyunca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, kedi yavrusunun otomobilin motor kısmına girdiği ve burada sıkıştığı belirlendi. Yavru kedi, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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