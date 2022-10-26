Ordu'da kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karaağaç Mahallesi Ordu-Mesudiye kara yolu üzerinde, H.K. (54) idaresindeki 43 BD 193 plakalı kamyon ile tali yoldan çıkan İbrahim K'nin (58) kullandığı 52 GS 635 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonet sürücüsü İbrahim K. olay yerinde yaşamını yitirdi, kamyon sürücüsü H.K. yaralandı.

Yaralı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.



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