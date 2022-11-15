Kadınların ürettiği yöresel ürünler kooperatif mağazasıyla tüketiciye ulaşacak

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ORDU (AA) - Ordu Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle kurulan Çamaş Hanımeli Kooperatifi bünyesinde yöresel ürünlerin satışının gerçekleştirileceği mağaza açıldı.

Vali Tuncay Sonel, açılışta yaptığı konuşmada, kadınların ürettiği el emeği ve yöresel ürünlerin değerlendirilmesi, ekonomiye kazandırılması amacıyla açılan kooperatifin hayırlı olmasını diledi.

Çamaş Hanımeli Kooperatifinin kentte açılan 18 kadın kooperatifinden biri olduğuna dikkati çeken Vali Sonel, üreten kadınların emeklerini değerlendirmek için çeşitli kurumların desteğiyle kooperatifleşme çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

Sonel, Ordu'da son yıllarda bu alanda ciddi yatırımlar olduğunu kaydederek, "Karadeniz kadını çalışkandır. Fasulye turşusu, galdirik, melocan, sakarca başta olmak üzere tüm yöreselleriyle gastronomi zengini memleketimizin hakkını kadınlarımız veriyor." dedi.

Vali Sonel, kooperatiflere gereken desteğin fazlasıyla verileceğini de vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan ise kadınların çok büyük enerjisi olduğunu ifade ederek, "Bu enerji sinerjiye dönüştüğü zaman toplumda huzur, sosyal rahatlama olacaktır. Kadın kooperatiflerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası da büyük özveriyle kurulan kooperatifin, ihtiyacı olan kadınlara istihdam sağladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Kooperatif Başkanı Sebile Karataş, yöresel lezzetleri ön planda tuttukları kooperatifin şu an 100 kadın üreticiye istihdam sağladığını ve bu rakamın her geçen gün arttığını ifade ederek, kadınların bir başarı hikayesine imza attığını söyledi.

Açılışın ardından mağazayı gezen protokol üyeleri, ürünler hakkında bilgi aldı.



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