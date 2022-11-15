Kadınların ürettiği yöresel ürünler kooperatif mağazasıyla tüketiciye ulaşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınların ürettiği yöresel ürünler kooperatif mağazasıyla tüketiciye ulaşacak

AA

Kadınların ürettiği yöresel ürünler kooperatif mağazasıyla tüketiciye ulaşacak

ORDU (AA) - Ordu Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin girişimleriyle kurulan Çamaş Hanımeli Kooperatifi bünyesinde yöresel ürünlerin satışının gerçekleştirileceği mağaza açıldı.

Vali Tuncay Sonel, açılışta yaptığı konuşmada, kadınların ürettiği el emeği ve yöresel ürünlerin değerlendirilmesi, ekonomiye kazandırılması amacıyla açılan kooperatifin hayırlı olmasını diledi.

Çamaş Hanımeli Kooperatifinin kentte açılan 18 kadın kooperatifinden biri olduğuna dikkati çeken Vali Sonel, üreten kadınların emeklerini değerlendirmek için çeşitli kurumların desteğiyle kooperatifleşme çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

Sonel, Ordu'da son yıllarda bu alanda ciddi yatırımlar olduğunu kaydederek, "Karadeniz kadını çalışkandır. Fasulye turşusu, galdirik, melocan, sakarca başta olmak üzere tüm yöreselleriyle gastronomi zengini memleketimizin hakkını kadınlarımız veriyor." dedi.

Vali Sonel, kooperatiflere gereken desteğin fazlasıyla verileceğini de vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan ise kadınların çok büyük enerjisi olduğunu ifade ederek, "Bu enerji sinerjiye dönüştüğü zaman toplumda huzur, sosyal rahatlama olacaktır. Kadın kooperatiflerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası da büyük özveriyle kurulan kooperatifin, ihtiyacı olan kadınlara istihdam sağladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Kooperatif Başkanı Sebile Karataş, yöresel lezzetleri ön planda tuttukları kooperatifin şu an 100 kadın üreticiye istihdam sağladığını ve bu rakamın her geçen gün arttığını ifade ederek, kadınların bir başarı hikayesine imza attığını söyledi.

Açılışın ardından mağazayı gezen protokol üyeleri, ürünler hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da dere yatağına düşen inek kurtarıldı
YEREL HABERLER Ordu'da dere yatağına düşen inek kurtarıldı
Dedesinin İstiklal Madalyasını torunu aldı
YEREL HABERLER Dedesinin İstiklal Madalyasını torunu aldı
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Ordu'da planlanan Millet Bahçesinin ihalesi 27 Aralık'ta yapılacak
YEREL HABERLER Ordu'da planlanan Millet Bahçesinin ihalesi 27 ...
(Görüntülü) FÜNYE İLE PATLATILAN ŞÜPHELİ KOLİDEN BİLGİSAYAR PARÇALARI ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) FÜNYE İLE PATLATILAN ŞÜPHELİ KOLİDEN ...
Fünye ile patlatılan şüpheli koliden bilgisayar parçaları çıktı
YEREL HABERLER Fünye ile patlatılan şüpheli koliden bilgisayar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.