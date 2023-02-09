Depremde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Tire'nin cenazesi Ordu'da defnedildi

ORDU (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da çöken evinin enkazında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Turgut Tire'nin cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.
Turgut Tire (26) için Kumru ilçesindeki Yukarı Cami'deki cenaze törenine ailesinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kumru Kaymakamı Tanju Çanakcıoğlu, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Tire'nin cenazesi, kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Karacalar Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi.
Turgut Tire'nin depremde hayatını kaybeden 5 aylık hamile eşi Kübra Tire'nin cenazesinin ise Hatay'da toprağa verildiği öğrenildi.