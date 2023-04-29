İstanbul'da 2 kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheli Ordu'da yakalandı

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ORDU (AA) - İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2 kişiyi silahla öldüren ve ardından kaçan şüpheli, Ordu'nun İkizce ilçesinde gözaltına alındı.

Dün Kağıthane'de 2 kişinin silahla ölümüyle ilgili hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile "kasten öldürme" suçundan yakalama kaydı bulunan A.U'nun (29) İstanbul'dan Ordu'nun İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'ne geldiği ihbarı alındı.

Bunun üzerine zanlı A.U, Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli, daha sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

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