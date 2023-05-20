Boşanma aşamasındaki eşini zorla araca bindirmeye çalışan kişi gözaltına alındı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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ORDU (AA) - Ordu'da bir kişinin boşanma aşamasındaki eşini zorla otomobiline bindirmeye çalışması, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Fatsa ilçesi Arpalık Mahallesi'nde A.Y, boşanma aşamasında olduğu eşi E.Y'yi zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Kadının direnmesi üzerine tabanca ile havaya ateş eden A.Y, olay yerinden tek başına ayrıldı.

Fatsa-Kumru Karayolu Salihli Mahallesi mevkisinde maddi hasarlı kaza yapan A.Y, otomobilini olay yerinde bırakarak uzaklaştı.

Jandarma ekipleri, hakkında uzaklaştırma kararı da bulunan A.Y'yi bir süre sonra gözaltına aldı.



Öte yandan A.Y'nin eşini zorla araca bindirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.





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