Ordu'da depremzedelerin eğitimine katkı için 600 bin lira toplandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde eğitime katkı amacıyla 600 bin liralık bağış toplandı.

Fatsa Halk Eğitim Merkezi ve Fatsa Offroad Spor Kulübünce, El Emeği Göz Nuru Eserler Müzayede İle Buluşuyor Projesi kapsamında "Fatsa'nın İlk Müzayedesi" adlı program düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Pazarcık ilçesinde eğitime katkı sağlanması amacıyla Fatsa Kültür Sarayı'nda yapılan etkinlikte, 77 eşya katılımcıların beğenisine sunuldu.

Osmanlı kaftanı, rölyef, tel kırma ve kanaviçe çalışmaları, yağlı boya tabloları, bazı ünlülerin kullandığı eşyalar, futbol takımı formaları ile antika eşyalar, açık artırma usulüyle katılımcılar tarafından satın alındı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar'ın da şarkıcı Soner Arıca'nın gitarını satın aldığı etkinlikte, 600 bin liralık bağış toplandı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, İlçe Halk Eğitim Müdürü Barış Semih Yazıcı, Fatsa Offroad Spor Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan da katıldı.

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