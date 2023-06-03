Aybastı'da deprem sempozyumu düzenlendi

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ORDU (AA) - Ordu'nun Aybastı ilçesinde, "Aybastı Deprem Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Kentsel Dönüşüm Uzmanı Dr. Nihat Şen, Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumda, yerleşim yeri olabilecek noktalar ile binaların olası bir depreme karşı dayanıklılığı ve kentsel dönüşüm hakkında bilgi verdi.

Şen, Türkiye'de meydana gelen depremlerle ilgili örnekleri katılımcılarla paylaştı.



Programa, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kurumsal İletişim Daire Başkanı Atilay Yılmaz, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve AFAD İl Müdürü Osman Işık da katıldı.



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