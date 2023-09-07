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        Yaylada hayvan otlatırken kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürdü

        Ordu'da yaylada hayvan otlatırken kaybolan 13 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları, üçüncü gününde devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 19:49 Güncelleme: 07.09.2023 - 20:02
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        Yaylada hayvan otlatırken kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürdü
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        Korgan ilçesine bağlı Absut Yaylası'ndaki evinden, 5 Eylül'de kendilerine ait küçükbaş hayvanları otlatmak için ayrılan Emirhan D'den haber alınamaması üzerine AFAD, UMKE, jandarma, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekiplerin katılımıyla arama faaliyeti gerçekleştirildi.

        Dalgıçlar, çocuğun düşmüş olabileceği değerlendirilen gölette bugün de arama yaptı.

        Ekiplerin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile mahalle sakinleri de ormanlık alanda tarama faaliyetini sürdürdü.

        Kaymakam Emrullah Doğru, Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ve AFAD İl Müdürü Osman Işık da bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Havanın kararması ile ara verilen çalışmalara yarın devam edilecek.

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