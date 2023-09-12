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        DOSYA HABER/BALIKÇI BARINAKLARININ EMEKTARLARI - Karadenizli balıkçı çift, ava birlikte çıkıyor

        EYÜP ELEVLİ - Ordu'da balıkçı Ayşe ve Murat Yar çifti, hayatın yükünü paylaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:04 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:04
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        DOSYA HABER/BALIKÇI BARINAKLARININ EMEKTARLARI - Karadenizli balıkçı çift, ava birlikte çıkıyor
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        Anadolu Ajansının "Balıkçı Barınaklarının Emektarları" başlıklı dosya haberinin birinci bölümünde, Ordu'daki balıkçılardan Ayşe ve Murat Yar çiftinin hayat hikayesi anlatıldı.

        Perşembe ilçesi Büyükağız Balıkçı Barınağı'nda gece gündüz çalışan Yar çifti, 22 senedir tekneleriyle açıldıkları Karadeniz'de nasibini arıyor.

        Yaklaşık 26 yıl önce evlenen çift, her sezon olduğu gibi bu yıl da denizlerde av yasağının sona ermesiyle 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açıldı.

        Tüm işleri birlikte yapan Yar çifti, balıkçılıkla geçimini sağlıyor.

        Üç çocuk annesi 50 yaşındaki Ayşe Yar, AA muhabirine, 24 yaşında evlendiğini ve ilk çocuğunu büyüttükten sonra evliliğinin 4'üncü yılında eşiyle çalışmaya başladığını söyledi.

        Birlikte denize açıldıklarını, kurdukları ağı çektiklerini ve temizleyerek kıyıya geldiklerini anlatan Yar, ağdaki balığı kıyıda temizleyip sattıklarını belirtti.

        Yar, mesleğin kadınlar için zorluğuna dikkati çekerek, "Tabii erkek için de zor. Herkesin yapabileceği bir meslek değil. Büyük oğluma 'Okumazsan balıkçılık yaparsın.' diyorlardı. Ben de öyle söylüyordum ama söylerken onun yapamayacağını biliyordum. Yani gerçekten zor bir meslek, başarmak kolay değil." dedi.

        Bu meslek sayesinde 3 çocuklarını büyüttüklerini ifade eden Yar, "Bir oğlum Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu ve şu anda İstanbul'da özel bir şirkette çalışıyor. 17 yaşında ikizlerim var, lise 3'üncü sınıfa geçtiler, onları okutuyoruz. Balıkçılıkla okuttuk onları. Hayata sıfırdan başladık. Evimizi bu sayede yaptık. Çocuklarımızı balıkçılık sayesinde okuttuk ve evlendireceğiz inşallah. Yani her şeyi balıkçılıkla yapıyoruz." diye konuştu.

        Yar, eşiyle çalışmanın güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Her zaman birliktesin, berabersin. Bu da güzel bir duygu. Ben bir şeyi başarabildiğim zaman çok mutlu oluyorum. Mesela erkek işini başarabiliyorum diye seviniyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Balıkları biz tutuyoruz, buraya getiriyoruz, satıyoruz. Onunla bir sürü insan besleniyor. Çoluk çocuk sofrasında yiyor. Yani benim emeğimle birileri doyuyor. Bu, benim hoşuma gidiyor. Bana zevk veriyor."

        Yar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in barınakta ısınmak için bir yer istemeleri üzerine bungalov gönderdiğini kaydederek, sonrasında bir araya geldikleri Güler'in "Burayı yöresel ürünler üzerine işletebilirsiniz." demesi üzerine bungalovda balık pişirerek içeceklerle müşterilere sunduklarını söyledi.

        - "Aslında bakarsanız bütün yük kadınlarımızda"

        Kovanlı Okçulu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı da olan Murat Yar (51) ise çocuk yaşlarda başladığı ve yaklaşık 36 yıldır sürdürdüğü mesleğinde eşiyle çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Denize bazen birlikte açıldıkları eşinin kıyıda her zaman kendisine destek olduğunu anlatan Yar, "Bu bölgede bütün kadınlar eşlerine yardım ediyor. Aslında bakarsanız bütün yük kadınlarımızda. Erkekler olarak gözüküyor belki denizdeki avcılık vesaire ama arka planda kadınlar var. Bu, gerçekten de böyle." ifadelerini kullandı.

        Yar, kadınların özellikle fırtına ve yağmurlu havalarda zorlandığını belirterek, "Beraber çalışmak benim için çok iyi bir duygu. Devamlı yanımda olmasını istiyorum. Aslında birbirine daha çok bağlanıyorsun. Yani daha çok seviyorsun. O beni koruyor, ben onu koruyorum." dedi.

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