Ordu'da iki kız kardeş, kına gecesini beraber yaptı Ordu'nun Gölköy ilçesinde iki kız kardeş, düğünleri öncesinde beraber kına gecesi düzenledi.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde iki kız kardeş, düğünleri öncesinde beraber kına gecesi düzenledi.

Serdar ve Sadet Özalp'in kızlarından Seda Özalp (25) ile Cahit Süt'ün, Serap Özalp (23) ile Azmi Sezer'in kına geceleri ilçedeki bir düğün salonunda yapıldı.

Turizm sektöründe Nevşehir'de çalışan kız kardeşlerin ellerine kınalarının yakılmasının ardından çiftler, davetlilerle birlikte çeşitli oyunlar oynadı.

Baba Serdar Özalp, AA muhabirine, çocuklarının mutlu gününü yaşadıklarını ve çok sevinçli olduklarını söyledi.

Anne Sadet Özalp de kızlarına bir arada kına gecesi yaptıklarını ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Seda Özalp ile Cahit Süt'ün 20 Eylül'de, Serap Özalp ile Azmi Sezer'in de 24 Eylül'de Nevşehir'de düğün törenleri yapılacağı öğrenildi.